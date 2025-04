Racconigi celebra l’anniversario della Liberazione

Giovedì 24 aprile il Comune di Racconigi celebra l’80esimo anniversario della Liberazione, in collaborazione con l’ANPI locale e le scuole del territorio.

Le celebrazioni partiranno alle ore 20:30 alla chiesa di San Giovanni Battista, con la benedizione delle corone d’alloro e dei partecipanti alla manifestazione.

A seguire da piazza Giovanni Andrea Burzio partirà un corteo con fiaccolata lungo le vie cittadine, con sosta in via Priotti, per l’omaggio alla Lapide in memoria del Caduto Partigiano Giovanni Appendino – Mimì, e in piazza Carlo Alberto, per la deposizione delle corone d’alloro di fronte alla Lapide ed alla Fontana commemorativa dei Caduti Partigiani.

Il corteo sarà accompagnato dalla Banda Musicale “Città di Racconigi”.

Infine sotto l’Ala Mercatale di via Carlo Costa sono previsti l’intervento del sindaco, del Presidente ANPI, sezione di Racconigi, e delle autorità presenti, oltre ad una riflessione a cura degli studenti dell’Istituto Arimondi Eula di Racconigi.

La cerimonia si concluderà con la premiazione dei vincitori del concorso “Racconigi Resistente - storie, personaggi e luoghi di Racconigi tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945”, rivolto agli studenti dell’I.C. Bartolomeo Muzzone e I.I.S. Arimondi-Eula e a cura della Sezione ANPI di Racconigi.

"Invito tutti i cittadini a partecipare alle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione, un momento di memoria collettiva che ci ricorda i valori di libertà, democrazia e giustizia su cui si fonda la nostra Repubblica. Siamo particolarmente contenti del coinvolgimento delle scuole e delle giovani generazioni: è fondamentale che i nostri ragazzi conoscano e custodiscano la memoria storica del nostro territorio. La partecipazione attiva degli studenti è un segno di speranza e di continuità”.