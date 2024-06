Secondo mandato a Bernezzo per il sindaco Lorenzo Bono: “Ringrazio i miei concittadini e la mia squadra. Ora terminiamo i progetti in corso”

Confermato il secondo mandato per il sindaco uscente di Bernezzo Lorenzo Bono, che ha ottenuto 1303 voti. La sua lista “Viviamo Bernezzo” ha raccolto il 57,99% delle preferenze. Lo sfidante Aurelio Giovanni Pellegrino con la lista “Bernezzo direzione comune” si è fermato a 944 voti, con il 42,01% delle preferenze.



“Ringrazio i miei concittadini – commenta la sua rielezione Bono - che hanno dato nuovamente fiducia a me e alla mia squadra, testimoniando l'apprezzamento del lavoro svolto in questi cinque anni. Un ringraziamento va anche ai miei compagni di squadra, sia i consiglieri che i componenti della Giunta , che hanno rinnovato la volontà di proseguire il cammino. Mi accingo a svolgere questo nuovo mandato con entusiasmo e impegno per portare a termine i progetti avviati nel corso del primo e poi - conclude - per realizzare investimenti fondamentali per il Comune che non possono più attendere”.



Il nuovo Consiglio comunale sarà quindi composto dai seguenti candidati consiglieri, che hanno raggiunto per ciascuna lista il maggior numero di voti:

Per la lista di maggioranza “Viviamo Bernezzo” entrano:

Silvia Dorotea Musso 113 con preferenze

Laura Elsa Audisio 112

Alessio Vercellone 57

Mattia Giuseppe Bergia 48

Gian marco Armando 47

Marco Giovanni Enrici 47

Maicol Nazario Devia 27

Giuseppe Garino 24

Resta fuori:

Gabriella Gaido in Spiller con 20 preferenze



Per la lista di minoranza “Bernezzo direzione comune” entrano:

Aurelio Pellegrino (di diritto)

Osvaldo Eliotropio con 80 preferenze

Francesco Tosello 71

Michela Pellegrino 59



Entro fine settimana sarà decisa la nuova Giunta, invece la prima seduta del Consiglio comunale verrà convocata approssimativamente nella settimana del 24 giugno.