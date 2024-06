Cuneo Volley: attestato di merito per l'articolo su Sintini di Simone Ambrosi dell'U15

Durante la stagione 2023/2024 il Cuneo Volley ha organizzato per il proprio settore giovanile e delle altre società cuneesi, in linea con il progetto Fiöi, tre eventi di formazione personale con ospiti Diego Colombari, Giacomo “Jack” Sintini e Sandro Laffranchini i quali hanno portato la propria testimonianza sulle esperienze vissute nella vita fino a diventare quel che sono oggi.

Il racconto di Jack Sintini ha affascinato a tal punto che Simone Ambrosi, giocatore dell’Under 15 cuneese, ha deciso di scrivere un articolo su quell’esperienza durante il Laboratorio di giornalismo presso la sua scuola di Carrù.

Il pezzo è stato premiato con un attestato di merito, pubblicato online su Nosignalmagazine.it e in versione cartacea su Giornalisti domani.

«La sera prima avevo assistito all'evento organizzato al palazzetto dal Cuneo Volley, dove Jack Sintini ha raccontato la sua esperienza personale, sia sportiva che di vita e di come ha superato la malattia ed è tornato a vincere. Mi ha talmente affascinato come storia che quando è stato dato il compito, ho pensato fosse un argomento interessante e soprattutto ho reputato fosse importante da trasmettere. Personalmente dall'esperienza mi porto dietro il fatto che non bisogna mai arrendersi e che ci vuole forza e coraggio per affrontare qualsiasi sfida» - Simone Ambrosi, atleta Under 15 Cuneo Volley e alunno classe 3^A IC Carrù.

Anche questo è Fiöi, formare i nostri ragazzi, dar loro la possibilità di crescere a 360°, mettendogli a disposizione mezzi e fornendo esperienze da utilizzare quotidianamente. Complimenti a Simone per il riconoscimento ricevuto, l’augurio naturalmente è che in un modo o nell’altro le testimonianze proposte siano di esempio e guida nei giovani del settore giovanile cuneese e di tutti coloro che hanno partecipato.