Caraglio, al CineFerrini è tempo di "Sconfinamenti"

Siamo solo a inizio giugno ma l’Associazione Culturale Contardo Ferrini ha già scaldato i motori per la stagione estiva.

SconfinaMenti, l’attesa rassegna cinematografica sotto le stelle della Valle Grana, quest’anno parte prima per poter aggiungere nuove occasioni di incontro con l’affezionato pubblico e per rendere ancora più ricca l’offerta di film di qualità.

L’elemento innovativo di questa edizione, in cui si festeggia anche il quindicesimo compleanno dell’associazione, è rappresentato da una serie di tre proiezioni consecutive organizzate a Caraglio, nella bella cornice della collina del Castello.

Il primo spettacolo è fissato per questa sera, giovedì 13 giugno, alle ore 21.15. I successivi sono programmati per venerdì 28 giugno e per giovedì 11 luglio.

Naturalmente non verrà meno il sincero amore per la Valle Grana, alla quale il gruppo di cinefili regalerà come di consueto spettacoli in varie sedi a partire dal 26 luglio.

Pradleves, Montemale, Colletto di Castelmagno e il Santuario di Madonna degli Angeli le tappe di questa edizione.