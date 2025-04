Fitto programma di iniziative a Dogliani per l'80° anniversario della Liberazione

L’Amministrazione Comunale di Dogliani, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione organizza alcune iniziative per avvicinarsi alla data, volte a celebrare questa importante ricorrenza.

Dal 22 aprile “Biblioteca Resistente” in Biblioteca e sulle pagine social della Biblioteca “L. EINAUDI”

Come di consueto, la Biblioteca civica allestirà la propria vetrina con volumi disponibili al prestito legati alla tematica della Liberazione, inoltre sui canali social proporrà “Biblioteca Resistente”: letture, giochi e canzoni per ricordare.

Giovedì 24 aprile presso il Cinema Multilanghe di Dogliani alle ore 16.00 e alle 20.30

Proiezione gratuita del film: “UNA QUESTIONE PRIVATA” (1982), realizzato da Raidue con la regia di Alessandro Cane.

Tratta dal romanzo di Beppe Fenoglio, la pellicola narra la storia di Milton, studente universitario e partigiano solitario. Durante un’azione militare, giunge alla villa dove aveva abitato Fulvia, la ragazza di cui era innamorato, la cui vista riporta alla sua mente i ricordi del suo amore. Mentre visita i luoghi del suo passato, scopre che Fulvia si è innamorata di un suo amico, Giorgio. Tormentato dalla gelosia, Milton tenta di rintracciare il rivale caduto nelle mani dei fascisti.

Un film che non tratta unicamente l’impegno civile e il valore della memoria, ma rappresenta anche uno speciale ricordo, in quanto il Comune di Dogliani collaborò attivamente alla realizzazione della pellicola, sia dal punto di vista delle riprese girate sul territorio doglianese, sia per le comparse, scelte tra molti cittadini doglianesi.

Venerdì 25 aprile | 80° Anniversario della Liberazione

La commemorazione istituzionale si svolgerà secondo il seguente programma:

h. 10.15: ritrovo e deposizione cuscino di alloro alle lapidi dei partigiani delle Langhe e delle vittime del bombardamento del 31 luglio 1944 apposte sul Palazzo Comunale.

Corteo con partenza dal Palazzo Municipale con deposizione di corona di alloro, alzabandiera ed omaggio al Monumento ai Caduti con intervento del Sindaco, della Sindaca del Consiglio Comunale dei ragazzi e degli alunni dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani.

h. 11.00: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Quirico e Paolo

A seguire: Sindaco e Amministratori si recheranno in Borgata Martina per porre l’omaggio floreale al cippo in memoria dei Caduti Civili dell’eccidio della Martina del 16 novembre 1944.

Animerà la celebrazione la Società Filarmonica “Il Risveglio”.