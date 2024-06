Bra, due denunciati per furto aggravato in un negozio di abbigliamento

Due pregiudicati sono stati denunciati a Bra nei giorni scorsi dalla polizia locale per i reati di furto aggravato in concorso alla Procura astigiana. I due si sono introdotti nel magazzino di un negozio di abbigliamento del centro cittadino, sottraendo merce per un valore complessivo di 2.500 euro.

La polizia locale, anche grazie al sistema di video sorveglianza cittadino, ha individuato i due responsabili che sono poi stati rintracciati e condotti al Comando di via Moffa di Lisio per gli atti di rito.

Non è l'unica attività che è stata svolta dalla polizia municipale: ci sono state, infatti, le prime applicazioni della normativa Daspo, come previsto dal regolamento comunale, entrato in vigore nel mese di maggio.

Durante i quotidiani controlli sul territorio comunale, gli agenti della Polizia Locale infatti hanno notificato ai contravventori i relativi ordini di allontanamento per 48 ore previsti dalla Legge 48/2017. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.