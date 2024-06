La company Tecno Dit srl entra ufficialmente a far parte del Gruppo Piumatti

Il Gruppo Piumatti ha recentemente acquisito parte delle quote azionarie della company Tecno Dit S.r.l., leader riconosciuto in Italia nel campo del risanamento non distruttivo di condotte e tubazioni, sia idrauliche che aeree. "Questa acquisizione rafforza, - come dichiara il Presidente del Gruppo Piumatti Cav. Di Gran Croce Piumatti Giuseppe, - ulteriormente la nostra capacità di offrire soluzioni innovative e all’avanguardia per il mantenimento delle infrastrutture essenziali."

In base all’articolo 33 della Legge 81 del 2008, è fondamentale garantire la purezza dell’aria nei luoghi di lavoro. La non conformità a questa normativa può portare a sanzioni significative. L’esperienza maturata nel tempo dalla Tecno Dit ha posto come traguardo dell’azienda stessa l’ottenimento della più alta carica di certificazione nel settore di sanificazione di impianti aeraulici. Si tratta della AIISA e della NADCA. Tecno Dit è specializzata nel ripristino igienico sanitario degli impianti aeraulici, garantendo la salubrità dell'aria negli ambienti confinati per assicurare che siano a norma, contribuendo così alla sicurezza e al benessere dei vostri ambienti di lavoro.

Con il rilascio delle certificazioni che attestano la conformità delle infrastrutture trattate con le normative vigenti, questo si rivela un investimento mirato e strategico che garantisce non solo la salute e la sicurezza ma anche la tranquillità legale per la vostra azienda.

Per dimostrare l’efficacia e i benefici dei nostri servizi, vi invitiamo a contattarci per organizzare un sopralluogo gratuito. https://tecnodit.it/contatti