A Busca al via ufficialmente dal 22 al 25 agosto il festival Mirabilia

La diciottesima edizione dell'International Circus & Performing Arts Festival prenderà il via nella versione “on the road” il 26 luglio da Alba, “Ma la vera partenza – ha annunciato il direttore artistico, Fabrizio Gavosto presidente dell'associazione IdeAgorà che organizza il Festival - sarà dal 22 al 25 agosto a Busca dove c'è la Residenza artistica e dove si producono gli spettacoli. E sarà la tappa finale del percorso di avvicinamento a Cuneo, sede principale del Festival”.



Il tema è “Gimme shelter” da una celebre canzone dei Rolling Stones del 1969: una tempesta sta minacciando proprio la mia vita oggi. Se non trovo riparo, scomparirò”.



“È un brano di grandissima attualità – ha spiegato Gavosto - . Scegliendo questo rema desideriamo raccontare l'oggi per immaginare un domani migliore. Avremo una edizione straordinaria: arriveranno realtà di altri Paesi finanziate da enti e istituzioni culturali nazionali, come ad esempio il ministero della Cultura del Cile. Mirabilia diventa uno spazio per costruire relazioni e progetti europei”.



Il programma porta in provincia di Cuneo cinquanta compagnie provenienti dall'Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Bosnia, Giappone, Cile, che presenteranno duecento spettacoli, fra cui nove in prima assoluta o nazionale.



La kermesse sarà a Cuneo dal 28 agosto al 1 settembre, dove arriveranno compagnie di circo, clown, teatro, danza. Sono aperte le vendite di alcuni spettacoli. Tra le grandi proposte: “MDR_Muerto De Risa” con gli spagnoli Los Galindos, “Panorama Kino”, prodotto da Mirabilia in partnership con il Festival Oriente/occidente di Rovereto; “Don Chisciotte”, spettacolo itinerante del Teatro dei Venti, e per un mese, on the road, sarà in tournée “Zloty” di Pau Palaus.



Ad Alba, Mirabilia sarà presente dal 26 al 28 luglio; al Museo ferroviario di Savigliano il 3 e 4 agosto; a Vernante il 9, 10 e 11 e a Busca dal 22 al 25.