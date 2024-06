Boves ha già la nuova giunta: Nadia Tecco è la più votata e sarà la vice di Ravera

Matteo Ravera, nuovo sindaco di Boves, firmerà nel pomeriggio il decreto di nomina degli asssessori che comporranno la Giunta, decisa a tempo di record.

Riconfermati tre assessori uscenti, con le stesse deleghe.

Nadia Tecco manterrà Scuola, Commercio e Attività produttive. In qualità di più votata, sarà anche vicesindaco.

Conferma anche per Fabio Climaci, assessore a Bilancio e Ambiente e per Raffaella Giordano, che continuerà ad avere le deleghe per Manifestazioni istituzionali, Cultura, Turismo e Gemellaggi.

La new entry Bruno Gastinelli (detto Mumo), prenderà le deleghe che erano di Ravera: Lavori pubblici, Viabilità, Protezione Civile e Rapporti con le frazioni.

Massimo Borio, capogruppo: Sociale e Associazionismo

Irma Goletto, consigliere: Manifestazioni, Agricoltura e Montagna

Luca Giordanengo, consigliere: Sport

Giorgia Lazzari, consigliere: Giovani

"Per me terrò Urbanistica ed Edilizia - commenta il nuovo primo cittadino. Ma la scelta che abbiamo condiviso è che io non prendessi alcuna delega particolarmente importante, per poterle seguire tutte in collaborazione con gli assessori e consiglieri designati. Questo mi consentirà di non concentrarmi su qualcosa in particolare, per poter avere una visione di tutti i settori. Siamo un gruppo coeso. Molti di noi hanno già lavorato insieme, siamo una squadra e tra noi c'è fiducia. Iniziamo subito a lavorare per Boves!"