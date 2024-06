Due nuovi primari all'ospedale "Santa Croce" di Cuneo: dieci le nomine nell'ultimo anno

Altri due nuovi Primari (sono dieci in un anno) nominati dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Livio Tranchida.

Massimo Chiarpenello sarà il direttore della struttura complessa Dermatologia (il posto apicale era vacante dal pensionamento del dottor Bertero) dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino, Specializzato in Dermatologia e Venereologia presso lo stesso Ateneo, dal 2004 è responsabile della branca Area Medica presso l’Asl CN1, dal 1999 specialista convenzionato interno nella disciplina Dermatologia e Venereologia presso l’Asl CN1 dove presta servizio sulle sedi di Cuneo e ospedale di Mondovì (in precedenza su altre sedi anche della CN2).

Dal 2006 è referente medico dell’ambulatorio di vulnologia territoriale dell’Asl CN1. In passato, tra l’altro, è stato assistente medico presso il servizio di Medicina legale dell’ex Usl 15 di Cuneo.

Tutor nei corsi post laurea di specializzazione in Medicina Generale, ha svolto attività didattica in alcuni corsi dell’Università di Torino ed è stato docente in numerosi eventi formativi provinciali, regionali e nazionali. Il dottor Chiarpenello prenderà servizio nel nuovo incarico il prossimo 15 settembre.

Domenico Vitale è il nuovo direttore della struttura complessa Anestesia Cardiotoracovascolare e terapie intensive dell’Azienda Ospedaliera.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma e Specializzato in Anestesia e Rianimazione presso lo stesso Ateneo, il dottor Vitale dal 2014 svolge attività clinica nel reparto di anestesia e terapia intensiva cardiotoracovascolare. Dal 2018 ha eseguito 1200 procedure anestesiologiche, in sala ibrida, in sala di Emodinamica ed Elettrofisiologia, in Chirurgia toracica, per le principali procedure cardiochirurgiche dell’adulto.

Ha svolto in passato attività presso l’azienda ospedaliero-universitaria DEA di II livello Policlinico Umberto I di Roma, e all’ospedale di Mondovì.

E’ docente Tutor di laureandi e specializzandi in Anestesia, ha partecipato a numerosi congressi in qualità di relatore. È autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Livio Tranchida, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera: “Nel primo anno del mio mandato ho nominato dieci direttori di struttura complessa e uno di struttura dipartimentale. Proseguiamo nell’obiettivo, prioritario, di coprire i posti vacanti ai vertici delle strutture, ricostruendo un buon rapporto di collaborazione tra la Direzione strategica e le équipe; un rapporto di fiducia che consenta il gioco di squadra e conseguenti ottimi esiti per le attività aziendali. Auguro buon lavoro ai nuovi primari”.