Cuneo: lunedì 19 maggio chiusa la corsia di collegamento da piazza Galimberti a corso Soleri

Nella giornata di lunedì 19 maggio sarà chiusa al traffico, a Cuneo, la corsia di canalizzazione che da piazza Galimberti si immette in corso Soleri.

Il provvedimento, in vigore dalle 8 alle 18, è necessario per consentire i lavori di ripristino del soffitto del portico di pertinenza del condominio, che verranno effettuati tramite il posizionamento di una piattaforma aerea. Nei medesimi orari sarà vietato parcheggiare - in vigore la rimozione forzata - lungo il tratto di strada corrispondente (tre stalli all’altezza del civico 12). Il traffico sarà deviato verso corso Nizza.

Inoltre, nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, verrà chiuso al traffico un breve tratto di corso Dante (all’altezza del civico 56) per lo svolgimento dei lavori di manutenzione dell’acquedotto.