Un incontro sull'"Agricoltura organica e rigenerativa" con il Comizio Agrario di Mondovì

Il Comizio Agrario e la libreria “Il Banco” presentano online martedì 18 giugno 2024 alle ore 20,30 nell’ambito della rassegna “Coltiviamo letture” il libro “Agricoltura organica e rigenerativa” di Matteo Mancini.

L’agricoltura organica e rigenerativa è una disciplina teorico-pratica che attinge da differenti approcci ed esperienze agricole che hanno attraversato il secolo scorso e quello attuale, combinando le pratiche tradizionali con le moderne conoscenze scientifiche.



Nella pratica risponde ai seguenti principi: rigenerare il suolo, rigenerare gli ecosistemi e la biodiversità, rigenerare le relazioni tra gli esseri viventi, rigenerare i saperi.



L’autore si è laureato nel 2005 in Scienze Forestali e Ambientali alla Facoltà di Agraria di Firenze, ed ha lavorato per quattro anni tra Messico, Mozambico, Brasile e Angola in progetti agricoli e forestali. Nel 2011 si è diplomato in Messico in Agricoltura Organica, Disegno Keyline e Cromatografia.



Dal 2009 è coordinatore tecnico dell’ONG milanese Deafal ONG (di cui è anche Consigliere) per la quale si occupa di formazione e assistenza tecnica in Agricoltura Organica e Rigenerativa.



È stato docente di Agroselvicoltura all’Università della Tuscia.

Matteo Mancini dialogherà online con Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario e con quanti vorranno intervenire alla presentazione

L’Evento gratuito è trasmesso esclusivamente ONLINE, su piattaforma Zoom.

Il link per partecipare verrà inviato a chi si registrerà.

Per info e iscrizione: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com - Tel. 0174 42114 (martedì, giovedì e sabato ore 9 - 12).