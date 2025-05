Un’aiuola albese per l’evento internazionale Cervia Città Giardino

Il Comune di Alba ha aderito all’edizione 2025 di Cervia Città Giardino, quest’anno dedicata al tema “Energia Verde, il seme del futuro”.

I tecnici comunali questa settimana hanno realizzato un’aiuola nel comune romagnolo, insieme a oltre sessanta squadre di giardinieri e maestri del verde delle città e degli enti partecipanti all’evento arrivati anche da Austria, Canada, Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia e Ucraina. Per Alba erano presenti Flavio Porro, Carmine Catalano, Giancarlo Grasso e Giovanni Rigo, raggiunti poi dalla dirigente della Ripartizione Opere pubbliche Daniela Albano e dal Sindaco Alberto Gatto.

Il progetto della Città di Alba è un omaggio alla biodiversità, al paesaggio Unesco, alla cultura locale e, soprattutto, al ruolo centrale del giardiniere urbano, figura chiave nella cura e nella rigenerazione del patrimonio verde.

E’ stata realizzata un’aiuola tematica attraverso l’impiego di essenze vegetali a basso consumo idrico, l’utilizzo di materiali riciclati e tecniche di pacciamatura naturale, nonché l’inserimento di elementi simbolici e comunicativi volti alla promozione della biodiversità urbana e della sostenibilità ambientale. L’aiuola si sviluppa come un percorso immersivo articolato in sezioni che raccontano la visione della Città di Alba per un futuro verde e sostenibile, suddivise in diverse aree tematiche.

Il paesaggio Unesco è rappresentato da una panchina realizzata in legno riciclato proveniente da botti di rovere, simbolo della tradizione vitivinicola locale. Questa è incastonata in un contesto che richiama i filari collinari e i muri a secco, evocando l’identità paesaggistica delle Langhe patrimonio dell’umanità.

Per il progetto “Bee Street Alba” è stata creata una zona dedicata agli insetti impollinatori, arricchita dalla presenza di un bee hotel pensato per ospitare insetti utili, in particolare l’ape osmia, un impollinatore autoctono solitario e privo di pungiglione. L’area è completata da un’attenta selezione di fioriture particolarmente gradite alle api.

Le aiuole fiorite albesi sono ricordate attraverso un’area ad alta fioritura di impatto, progettata per garantire continuità estetica e funzione ecologica, grazie all’impiego di essenze botaniche diverse e complementari, in grado di assicurare fioriture scalari e prolungate nel tempo, migliore resilienza agli eventi atmosferici estremi e compensazione tra specie in caso di attacchi fitopatologici, garantendo così un aspetto curato durante tutto l’anno. L’allestimento vuole ricreare un pezzo della città che vanta un patrimonio florovivaistico di grande rilievo, con oltre 2.500 rose, 6.000 tulipani, prati fioriti, 7.500 alberi ornamentali, 10 alberi monumentali, 425.000 metri quadrati di aree verdi comunali, 66 chilometri di piste ciclabili e 60 chilometri di sentieri naturalistici.

Una sezione è dedicata al sovescio ornamentale in ambito urbano, un progetto sperimentale attualmente in corso nella nostra città. L’iniziativa prevede l’impiego di specie erbacee da sovescio appositamente selezionate per le loro fioriture decorative, al fine di rigenerare il suolo urbano attraverso coperture vegetali spontanee. Questa tecnica consente di coniugare il valore estetico del paesaggio urbano con il ripristino della fertilità naturale del terreno, contribuendo alla progressiva eliminazione dei concimi chimici e dell’inquinamento associato alla loro produzione industriale.

L’allestimento prevede la dotazione di cartellonistica esplicativa che accompagna il visitatore alla scoperta delle varie tematiche trattate, con la possibilità di approfondirle tramite QR code. All’ingresso del percorso è installata una tabella di presentazione della Città di Alba, ispirata al progetto “Alba – Aprire le porte al mondo del turismo”, recentemente realizzato.

Cuore simbolico dell’allestimento è l’area dedicata al giardiniere urbano, introdotta da questo pensiero: “Dietro ogni fiore che sboccia in città c’è una mano silenziosa, esperta, paziente. È la mano del giardiniere: seminatore di bellezza, tessitore di biodiversità, custode del futuro. Le sue mani non si vedono ma lasciano tracce ovunque nei filari curati, nelle siepi potate, nel seme che germoglia”. Un omaggio al lavoro quotidiano, spesso invisibile, ma fondamentale, di chi cura gli spazi pubblici, rendendo le nostre città più vivibili, resilienti e accoglienti.

Il Sindaco Alberto Gatto: “Ringrazio il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, e tutta la sua amministrazione per l’accoglienza e per questa stimolante iniziativa, oltre ai professionisti della nostra Ripartizione per lo splendido lavoro fatto. Questa partecipazione rappresenta non solo un’occasione per esprimere l’identità verde della Città di Alba, ma anche un riconoscimento al valore e alla professionalità del personale tecnico comunale, già premiato a livello nazionale e internazionale per l’eccellenza nella gestione del verde urbano. Tali risultati ci incoraggiano a proseguire con determinazione nel percorso intrapreso, affrontando nuove sfide e promuovendo una gestione sempre più attenta, sostenibile e innovativa degli spazi verdi cittadini, con l’obiettivo di offrire ai cittadini ambienti curati, sicuri e rispettosi dell’ambiente”.