Calcio: Fossano a caccia della rimonta contro il Ciliverghe, in palio la Serie D

Fossano a caccia dell'impresa, domenica pomeriggio, nel ritorno della finale nazionale dei playoff di Eccellenza.

Dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Ciliverghe i ragazzi di Merlo sono costretti a rimontare due reti ai forti avversari bresciani che vedono la Serie D vicina.

Servirà una partita perfetta, soprattutto in fase difensiva, limitando al massimo gli errori. Il gol di Alfiero nella gara d'andata mantiene vive le speranze fossanesi, per novanta minuti (supplementari in caso di 3-1 per i blues) che si preannunciano carichi di passione, da una parte e dall'altra.

Fischio d'inizio alle 16 di domenica 16 giugno allo Stadio Pochissimo.