Cuneo, lavori all'Istituto scolastico De Amicis: viabilità modificata nell'area circostante

Nell’ambito delle opere di ristrutturazione per il miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede del Liceo Statale Ed Istituto Magistrale “Edmondo De Amicis”, in Corso Carlo Brunet 12, la Ditta incaricata dei lavori ha comunicato la necessità allestire un’ulteriore area cantiere in Via V. Bersezio angolo Corso Brunet, per consentire il posizionamento di un macchina pacificatrice sul marciapiede e parte della carreggiata adiacente la facciata esterna di pertinenza del fabbricato oggetto dell’intervento.

La nuova area cantiere verrà allestita sulla sede stradale adiacente il civico nr. 33 di via Bersezio (lato civici dispari) angolo Corso Brunet, con interessamento sia della porzione di marciapiede rialzato adiacente, sia della semicarreggiata completa adiacente (con direzione di marcia da Via B. Revelli verso C.so Brunet).

Sarà quindi necessario chiudere al transito il tratto di semicarreggiata di Via Bersezio, nel senso marcia da Via Revelli verso C.so Brunet, mentre sarà consentito il passaggio dei veicoli in ingresso da Corso Brunet con direzione verso via Revelli. Per consentire tale passaggio, sarà operativa anche l’interdizione della sosta sugli stalli di Via Bersezio, lato civici pari, lungo il tratto di strada compreso tra Corso Brunet e l’attraversamento pedonale tracciato all’altezza del civico nr. 33 della medesima via.

Le operazioni di allestimento avranno inizio a partire dalla mattinata di lunedì 17 giugno.

Pertanto, dalle ore 8:00 di lunedì 17 giugno e sino a termine dei lavori (previsto entro la giornata di lunedì 1 luglio 2024) saranno operative le seguenti modifiche alla viabilità cittadina:

in Via Vittorio Bersezio – carreggiata lato civici dispari – lungo il tratto compreso tra via B. Revelli e Corso C. Brunet (escluse) è istituita la chiusura completa al transito veicolare 0/24 - lungo la semicarreggiata con direzione Via B. Revelli verso C.so Brunet - eccetto autorizzati;

in Via Vittorio Bersezio – marciapiede lato civici dispari - lungo il tratto compreso tra Via B. Revelli e Corso C. Brunet- è istituita la chiusura al transito dei pedoni – regolamentata con segnaletica stradale e/o movieri - lungo la porzione di marciapiede rialzato adiacente il fabbricato;

in Via Vittorio Bersezio – lato civici pari - lungo il tratto compreso tra C.so Brunet e l'attraversamento pedonale tracciato all'altezza del civico nr. 33 della medesima via - è istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione forzata

Per evitare di congestionare il traffico nell’area interessata, si segnala inoltre che, per tutta la durata del cantiere, verrà aperto al traffico il Viale degli Angeli, nel tratto da Corso Vittorio Emanuele fino a Corso Brunet.