Preso a bastonate per una precedenza in una lite tra automobilisti: un uomo a processo

Nel maggio del 2021 sarebbe stato preso bastonate per una precedenza. Questa la disavventura accaduta ad un ragazzo del saluzzese che, dopo essere stato picchiato da padre e figlio (quest’ultimo deceduto) ha deciso di denunciarli e costituirsi parte civile.

Ad essere accusato di lesioni è il signor S.M., residente della stessa borgata del saluzzese della famiglia del giovane, con cui, però i rapporti non sarebbero stati distesi da anni per via di vecchi rancori.

Quel giorno il ragazzo, come spiegato in aula, stava risalendo in auto la stradina che conduce alla borgata della piazza, quando ad un certo punto incrociò l’auto della sorella di S.M. che stava arrivando in direzione opposta: “Non passavamo – ha detto il ragazzo – e dietro di me si era formata una coda di tre auto. Lei avrebbe potuto fare più facilmente retromarcia fino alla piazzetta e così le ho detto di andare indietro. Alcuni dei guidatori dietro di me si erano offerti aiutarla, perché era in difficoltà”.

La difesa dell’imputato, di contro, ha però sostenuto che quelle proposte di aiuto sarebbero state accompagnante da pesanti insulti sulle capacità di guida della signora.

“Dopo un po’ – ha proseguito la parte civile – dietro di me è arrivata l’auto del figlio di S.M. e, dopo essere sceso dall’auto e fatto retromarcia alla macchina della zia, si è avventato contro di me tirandomi fuori dal veicolo. Suo padre, con un bastone, mi ha colpito”.

Il ragazzo, poi, sarebbe stato scaraventato a terra e buttato oltre un muretto: “C’era un dirupo di due metri e mezzo – ha spiegato – sono caduto in mezzo ai rovi. Loro mi hanno raggiunto e mi hanno picchiato di nuovo. I ragazzi che erano in auto dietro di me sono venuti in mio soccorso”.

Il giovane, se la cavò con 47 giorni di prognosi, dovette indossare il collare per una settimana e si sottopose anche ad una risonanza magnetica perché spesso lamentava dei mal di testa. A confermare quanto raccontato dalla vittima i ragazzi che lo soccorsero.

Al contrario, i parenti dell’imputato sostennero una versione diversa: in particolare la sorella di S.M., ha spiegato che a sferrare il primo pugno a suo nipote sarebbe stato proprio il ragazzo e che i tre ragazzi lo avessero in realtà incitato a colpirlo. La nuora di S.M. ha anche aggiunto di essere stata lei stessa a dividerli dalla zuffa nel dirupo. Entrambe le donne hanno sostenuto che S.M. non prese parte alla lite.

La prossima udienza, il 31 maggio.