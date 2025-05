ASCOM riunite a Grinzane Cavour per creare una rete nazionale per la sorveglianza sanitaria e la medicina del lavoro nelle piccole e medie imprese

Si è tenuto lo scorso 7 maggio presso il Castello di Grinzane Cavour l’incontro che ha visto riunite le ASCOM di Alba, Bergamo, Bra, Parma e Savona per dare avvio a un ambizioso progetto di rete nazionale dedicato alla sorveglianza sanitaria e alla medicina del lavoro nelle piccole e medie imprese.

Negli ultimi anni, il tema della medicina del lavoro ha assunto un’importanza crescente, sia per gli operatori sanitari che per le imprese. I cambiamenti normativi, l’evoluzione dei rischi professionali e una aumentata consapevolezza sull’importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro hanno riportato al centro dell’attenzione questa disciplina fondamentale. Le PMI, in particolare, mostrano oggi una sensibilità nuova verso la tutela della salute dei lavoratori, anche in considerazione delle responsabilità sociali e giuridiche degli imprenditori.

Tuttavia, non mancano criticità: carenza di medici del lavoro, frammentazione dei servizi, mancanza di protocolli condivisi, e difficoltà logistiche e organizzative nell’erogazione di una sorveglianza sanitaria efficace e continua.

Da queste esigenze nasce la volontà delle ASCOM presenti all’incontro di costituire una rete stabile e coordinata tra le varie realtà territoriali, con l’obiettivo di creare una rete nazionale integrata per la gestione della medicina del lavoro e della sorveglianza sanitaria nelle PMI, ma anche sviluppare protocolli operativi condivisi, adattabili ai diversi settori e territori.

Inoltre, promuovere collaborazioni attive con le università italiane e i dipartimenti di medicina del lavoro e ottimizzare l’impiego delle risorse professionali, favorendo la mobilità e la condivisione di medici, infermieri del lavoro e personale formato.

Infine, realizzare un modello esportabile e applicabile da tutte le Ascom per supportare le imprese in questi adempimenti e sviluppare strumenti digitali comuni per la gestione documentale e dei processi operativi.

Tra i partner coinvolti nel progetto figurano, oltre alle ASCOM territoriali, i medici competenti, i consulenti RSPP, i dipartimenti universitari e i fondi interprofessionali per il finanziamento della formazione dedicata al settore.

I benefici attesi sono molteplici: una maggiore tutela per i lavoratori, una riduzione del rischio per le imprese, un’assistenza continua e specializzata, un miglioramento della qualità dei servizi offerti e la creazione di nuove opportunità occupazionali per i giovani.