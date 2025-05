Prossima apertura a Cuneo di SkinMedic Beauty Clinic®

Il Franchising SkinMedic Beauty Clinic® nasce nel 2015 da un'idea di Fabio De Luca e Roberto Delsignore.

Oggi SkinMedic Beauty Clinic® rappresenta una delle realtà più prestigiose nel settore dell’estetica avanzata in Italia. Un percorso caratterizzato dalla ricerca della qualità e dell’eccellenza, con oltre 70 Beauty Clinic aperte fino a oggi e oltre 210.000 clienti soddisfatti.

Considerato il fascino della provincia Granda e le numerose richieste da parte di clienti del capoluogo, abbiamo deciso di aprire una nuova SkinMedic Beauty Clinic a Cuneo, in Corso Nizza 1.

SkinMedic Beauty Clinic® si distingue per una forte identità e si posiziona tra la medicina estetica e l’estetica tradizionale, offrendo trattamenti innovativi e non invasivi, con risultati eccellenti. Ogni Beauty Clinic è progettata per garantire un’esperienza unica, sicura e altamente professionale, grazie a rigorosi standard qualitativi, tecnologie all’avanguardia e personale altamente qualificato.

La Bellezza non è solo estetica. Per noi rappresenta ricerca, aspirazione e una scelta consapevole. Analizziamo la luce che il corpo esprime attraverso una sofisticata ricerca tecnologica e scientifica, per far emergere il naturale splendore dell’unicità umana: un incontro raffinato tra anima e pelle. Ascoltiamo le esigenze che spingono uomini e donne a migliorare la percezione di sé, senza giudizio e senza rimproveri, esaltando la consapevolezza del proprio valore.

Scriviamo l’autenticità che ci appartiene. Noi siamo storie di Bellezza.

Se sei un’estetista qualificata o specializzata, appassionata di estetica avanzata, ambiziosa e desideri far parte della nostra Beauty Clinic, inviaci la tua candidatura a: casting@skinmedic.it