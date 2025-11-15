Addio a Pier Carlo Barbero, storico maresciallo dei Carabinieri di Costigliole Saluzzo

È mancato all’età di 81 anni, nella casa di Riposo di Sanfront, in valle Po, Pier Carlo Barbero, maresciallo dei Carabinieri in pensione.

Fu comandante della Stazione dei Carabinieri di Costigliole Saluzzo dal 1979 al 1991, anni durante i quali si distinse per equilibrio, fermezza e umanità, contribuendo in modo significativo alla sicurezza e instaurando un rapporto di fiducia e vicinanza con i cittadini.

Concluso il servizio, scelse di continuare a vivere a Costigliole, dove rimase sempre una presenza discreta e rispettata. Ricordato da molti per i modi pacati e per i consigli saggi, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tante persone e per la nostra comunità.

“Era una figura molto radicata e amata nel nostro paese – dicono dall’Amministrazione Comunale –: esprimiamo alla famiglia Barbero le condoglianze da parte nostra e di tutti i Costigliolesi”.

Lascia i figli Alessandro, Bruno con Alessia, Riccardo con Elisabetta, la nuora Chiara, i nipoti, la pronipote, il fratello, la sorella, il cognato, la cognata, nipoti, pronipoti, cugini e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato domani, domenica 16 novembre alle 20,30, nella Chiesa Confraternita di Costigliole Saluzzo.

Il funerale sarà celebrato lunedì 17 novembre alle 11, nella chiesa parrocchiale di Costigliole Saluzzo (partendo alle 10,15 dalla Casa di Riposo di Sanfront).

Dopo le esequie la salma sarà tumulata nel Cimitero di Rocchetta Palafea (Asti).