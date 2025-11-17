Auto giù da una scarpata in località Quarzina a Ormea: due feriti gravi

AGGIORNAMENTO DELLE 19.45. Le due persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate in diversi ospedali: la donna è stata ricoverata presso il nosocomio di Pietra Ligure, il trasporto è stato effettuato con l'elisoccorso, mentre l'uomo all'ospedale Santa Croce di Cuneo. A bordo dell'autovettura c'era anche il cagnolino della coppia, che è stato recuperato e messo in sicurezza e successivamente affidato al fratello della signora coinvolta.

***

AGGIORNAMENTO DELLE 15.20: l'intervento è ancora in corso, ma gli occupanti sono stati estricati e affidati alle cure del 118.

Sono entrambi in codice rosso. Uno è stato elitrasportato all'ospedale di Cuneo, il secondo ferito all'ospedale di Pietra Ligure.

Nell'auto precipitata anche il cagnolino della coppia, rimasto ferito alla bocca. Intervenuto il veterinario dell'Asl Cn1 di zona per valutare le sue condizioni.

***

Grave incidente stradale in località Quarzina ad Ormea.

Una vettura è precipitata da una scarpata per circa un centinaio di metri e al suo interno ci sono due persone incastrate, un uomo e una donna, presumibilmente una coppia. Entrambi risultano coscienti.

Sono diverse le squadre dei vigili del fuoco che stanno convergendo sul luogo del sinistro, in particolare da Mondovì, Ormea e Ceva.

Sul posto anche il nucleo speleo alpino fluviale (SAF), in quanto saranno probabilmente necessarie manovre di corda.

Presente anche il 118, intervenuto con due eliambulanze, arrivate una da Albenga e una da Torino.