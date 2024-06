Periferie Danzanti: a Cuneo 10 eventi per un'estate di danza sotto le stelle

Dal 22 giugno al 24 agosto, Periferie Danzanti 2024 offrirà un programma ancora più ricco e variegato rispetto all'anno precedente, con serate dedicate al bal folk, al ballo liscio, allo swing e al lindy hop. Ogni evento sarà un'occasione per scoprire e vivere la magia della danza, in un ambiente accogliente e inclusivo per un festival veramente partecipativo, costruito dal basso da volontari accomunati dalla passione per il ballo.



Il festival non si limiterà alle serate danzanti e alla musica dal vivo: sono previsti anche atelier di danza per chi desidera imparare le danze popolari o muovere i primi passi al ritmo scatenato dello swing. Questi atelier, condotti da artisti e istruttori esperti, sono pensati per coinvolgere partecipanti di ogni livello, dal principiante all'appassionato.



Le serate di Periferie Danzanti saranno aperte a tutti e ad ingresso gratuito, offrendo alla comunità di Cuneo un'occasione unica per riunirsi e condividere la passione per la danza. Per gli atelier, essendo a numero chiuso, è prevista la prenotazione per garantire un’esperienza ottimale per tutti i partecipanti.



Il Gruppo Anziani della Casa del Quartiere Donatello organizza 5 appuntamenti di liscio con la musica di orchestre che porteranno grazia ed allegria. Per informazioni sugli eventi di liscio si può contattare il 347 4772582.



Bal Folk Cuneo organizza i 3 eventi dedicati alle danze popolari. Un viaggio attraverso ritmi, tradizioni e atmosfere del bal folk europeo. Partendo dalle nostre valli e ballando fino all’Oceano Atlantico, per scoprire che nel mezzo ci sono energia, dolcezza e allegria. Con musicisti e insegnanti di danze provenienti da Italia, Francia e Portogallo, i pomeriggi e le serate estive saranno un'opportunità unica per imparare e approfondire le danze tradizionali di diversi territori e vivere momenti di ballo collettivo all'aperto. Per informazioni e prenotazioni scrivere a Bal Folk Cuneo all'indirizzo mail: balfolk.cuneo@gmail.com.



Swing Juice ASD parte dal Cuneo delle Langhe per portare alla Casa Del Quartiere 2 eventi all'insegna dei ritmi senza tempo dello swing e del lindy-hop. Momenti conviviali e di ballo, fino al concerto del 21 luglio con Lady Lazy Swing. Per informazioni e prenotazioni scrivere a Swing Juice ASD all'indirizzo mail: info.swingjuice@gmail.com.



Per l'occasione è stata adibita una struttura coperta in modo da garantire lo svolgimento anche in caso di maltempo.



La Casa del Quartiere Donatello è a Cuneo in via Augusto Rostagni 23L. La manifestazione è possibile grazie al sostegno e all'impegno del Comitato Quartiere Donatello, Cooperativa Momo, 1000Miglia, Mente in Pace, ACLI e CuneoFotografia.