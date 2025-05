La Provincia al 25° campionato italiano assoluto per cinofili sportivi con cani da seguita su cinghiale in muta

Lo scorso sabato 3 maggio si è svolta a Murazzano la finale nazionale del 25° campionato italiano assoluto per cinofili sportivi con cani da seguita su cinghiale in muta 2025, attività riconosciuta dal Coni nell’ambito della Federazione italiana discipline armi sportive e cinofilia sportiva. La gara, oltre rappresentare un felice momento di incontro per gli appassionati, costituisce un’efficace occasione di divulgazione della cinofilia quale attività sportiva riconosciuta Coni.

All’iniziativa, promossa dall’associazione In-Menso di Cuneo, ha preso parte anche il consigliere provinciale con delega allo sport, che nel corso delle premiazioni ha portato il saluto ufficiale dell’ente.