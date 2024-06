Bra, il quartiere Fey è alla ricerca di una sede per il comitato e lavora per riproporre la storica festa

Il quartiere Vallechiara-Fey di Bra, che si estende dalla Rocca verso Pocapaglia, è alla ricerca di una sede per il proprio comitato. Il presidente Sergio Biffo spiega: "Non abbiamo mai avuto un nostro vero e proprio spazio. Siamo nati nel 1993 e da allora siamo ricorsi provvisoriamente a un locale alla clinica città di Bra, che ora ha chiesto di tornare a utilizzarlo. Questo non era comunque adeguato a ospitarci e al momento ci ritroviamo in una casa offerta dal Comune, troppo piccola per fare anche solo una riunione. Stiamo allora cercando un punto di ritrovo, la convivialità è fondamentale per un comitato. Durante la campagna elettorale, abbiamo esposto la necessità a entrambi i candidati sindaco, che ci hanno messo a disposizione le competenze per provare a trovare una soluzione".

Tra gli obiettivi del comitato, c’è anche riproporre la storica festa della raviola, nata negli anni '20 e poi, dagli anni '90, tenutasi fino al 2018 in piazza Spreitenbach. "Oltre al Covid, si sono verificati anche problemi di costi, dovendo ogni volta affittare le strutture necessarie, tali da non permettere più il suo svolgimento. Vorremmo dunque che riprendesse nel 2025. Ci piacerebbe spostarla nell’area rurale vicino alla Chiesa, che riteniamo spazio più adatto ed era stata sua sede in precedenza", dichiara Biffo.