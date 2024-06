L’avvocato Poggio dall'Asl CN1 al Mauriziano: sarà il direttore amministrativo

Diego Poggio, attuale direttore della Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Logistica dell’Asl CN1, è il nuovo direttore amministrativo del Mauriziano.

Cebano, 62 anni, avvocato dirigente, dopo una breve esperienza come bancario Poggio è stato collaboratore amministrativo dal 1990 dell’ex USSL 67 di Ceva, dove ha svolto anche la funzione di responsabile della Segreteria, poi avvocato dirigente dell’Asl 16 di Mondovì. Presso la CN1 è stato direttore degli Acquisti e anche responsabile in via temporanea tra il 2012 e il 2014 del Servizio Legale.

Nel corso della sua carriera ha seguito importanti corsi di management sanitario e conseguito un Master con il corso di perfezionamento in management degli approvvigionamenti in Sanità alla SDA Bocconi.

Poggio ha ringraziato la Direzione generale dell’Asl CN1 e salutato i colleghi: “Intraprendo anche questa nuova avventura con entusiasmo, certo che il cambiamento sia sempre positivo per la crescita umana e professionale di ciascuno di noi. Ringrazio l’attuale direzione strategica e tutti i colleghi e collaboratori dell’Asl CN1. Ringrazio anche il Commissario del Mauriziano Roberto D’Angelo per aver riposto in me la sua fiducia attraverso questo incarico.”

Giuseppe Guerra, direttore Asl CN1: “Auguro all’avvocato Poggio, che saluto con affetto, grato della sua preziosa collaborazione, grandi soddisfazioni nel nuovo percorso intrapreso.”