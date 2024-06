Vicoforte assegna voicher scuola per l'iscrizione ai centri estivi

La Giunta comunale ha approvato l’assegnazione, ai bambini vicesi, di vouchers settimanali del valore di venti euro che possono essere utilizzati per l’iscrizione ai centri estivi di Vicoforte.

"L’obiettivo - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - è quello di promuovere ed agevolare le iscrizioni ai centri estivi organizzati da strutture che operano in Vicoforte e che, di fatto, gestiscono un servizio sempre più essenziale per le famiglie vicesi che nel periodo estivo devono, per una o più settimane, trovare un sostegno per la cura dei loro bambini."

Le famiglie, residenti a Vicoforte, che iscrivono i loro ragazzi per i cosiddetti “estate ragazzi” organizzati in Vicoforte, e non quelli che frequentano analoghe iniziative in altri paesi, possono rivolgersi al Comune il quale rilascia un voucher nominativo settimanale del valore di venti euro che dovrà presentare alle strutture accreditate dal Comune.

L’obiettivo è quello di promuovere la frequenza di centri estivi organizzati sul territorio comunale e di agevolare le famiglie vicesi. Lo sconto infatti sarà applicato direttamente dai gestori all’atto della presentazione del voucher al momento dell’iscrizione; il Comune provvederà poi a monetizzare direttamente tali gestori.