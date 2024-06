Racconigi Cycling Team: fantastico podio di Arianna Giordani a Martellago

Intenso fine settimana di gare e di importanti soddisfazioni per il Racconigi Cycling Team.

Sabato 15 giugno, nella terza edizione della “Cronosquadre del Solighese - M.O. Merotto Spumanti - M.O. Carlo Dal Piva”, cronometro a squadre voluta dall’A.S.D. S.C. Solighetto sulle strade venete di Soligo di Farra di Soligo (TV), le atlete della formazione presieduta da Silvio Traversa hanno chiuso la loro prova in quinta posizione, a mezzo secondo dal quarto posto. Le formazioni in gara si sono sfidate sulla distanza di 17,6 chilometri non particolarmente impegnativi.

ORDINE D’ARRIVO “CRONOSQUADRE DEL SOLIGHESE - M.O. MEROTTO SPUMANTI - M.O. CARLO DAL PIVA” A SOLIGO DI FARRA DI SOLIGO (TV):

1) U.C. Conscio Pedale del Sile (Pegolo; Siri; Montagner; Bertogna) Km 17,6 in 24'09".422 alla media di 43,714 Km/h

2) Breganze Millenium A (Deotto; Bulegato; Durigon; Silo) a 1".658

3) Bft Burzoni-Vo2 Team Pink (La Bella; Ferrari; Sanarini; Dalla Pietà) a 10".572

4) Biesse-Carrera (Iaccarino; Bianchi; Pighi; Giangrande) a 1'19".937

5) Racconigi Cycling Team (Cabri; Giordani; Buzzi) a 1'20".438

6) Team Wilier-Chiara Pierobon (Coluccini; Bordignon; Gottoli) a 1'22".148

7) Breganze Millenium B (Marinetto; Paset; Tambosco) a 1'30".937

Domenica 16 giugno esaltante prestazione della junior Arianna Giordani nella settima edizione del “Trofeo Smania Idee Casa - Memorial Favaretto Franco & Davide”, gara open organizzata dall’A.S.D. Bici & Bike sulle strade venete di Martellago, in provincia di Venezia. L’atleta piacentina, già quarta classificata a Ponte a Egola di San Miniato (PI), Bianconese di Fontevivo (PR) e settima a Bovolone (VR), ha conquistato una fantastica medaglia di bronzo nell’affollato sprint finale che ha deciso la competizione.

Le 119 atlete in gara si sono sfidate sulla distanza di 124,6 chilometri, spalmati lungo le strade di un circuito cittadino di 6600 metri, quasi completamente pianeggiante, ripetuto per 19 volte. Nella speciale graduatoria riservata alla categoria elite da segnalare anche l’ottava piazza colta dalla piemontese Asia Rabbia, già finita ai piedi del podio nelle gare di Nonantola (MO), di Cappella di Scorzè (VE) e decima classificata al “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Trofeo Fercam” di Bolzano.

Applausi anche per l’emiliana di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, che ha completato la ‘top ten’ della classifica generale riservata alla categoria junior.

ORDINE D'ARRIVO OPEN "TROFEO SMANIA IDEE CASA - MEMORIAL FAVARETTO FRANCO & DAVIDE" A MARTELLAGO (VE):

1) Pegolo Chantal (UC Conscio Pedale del Sile) Km 124,6 in 3h02'28" alla media di 40,972 Km/h

2) Iaccarino Virginia (Biesse-Carrera)

3) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team)

4) Sgaravato Asia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

5) Tottolo Elisa (Aromitalia 3T Vaiano)

6) Pozzobon Beatrice (BePink-Bongioanni)

7) Di Sciuva Romina Evelin (CC Canturino 1902 ASD)

8) Mare Elisa Natalia (Team Lady Zuliani)

9) Dalla Pietà Marisol (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

10) Paset Susan (Breganze Millenium)

ORDINE D'ARRIVO ELITE "TROFEO SMANIA IDEE CASA - MEMORIAL FAVARETTO FRANCO & DAVIDE" A MARTELLAGO (VE):

1) Tottolo Elisa (Aromitalia 3T Vaiano)

2) Pozzobon Beatrice (BePink-Bongioanni)

3) Tormena Gaia (Isolmant-Premac-Vittoria)

4) Sernissi Gemma (ASD K2 Women Team)

5) Foligno Alessia (Horizons Fullgas)

6) Brillante Romeo Serena (Aromitalia 3T Vaiano)

7) Pigolotti Rebekka (ASD K2 Women Team)

8) Rabbia Asia (Racconigi Cycling Team)

9) Giuliani Giulia (ASD K2 Women Team)

10) Marzani Letizia (Horizons Fullgas)

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR "TROFEO SMANIA IDEE CASA - MEMORIAL FAVARETTO FRANCO & DAVIDE" A MARTELLAGO (VE):

1) Pegolo Chantal (UC Conscio Pedale del Sile)

2) Iaccarino Virginia (Biesse-Carrera)

3) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team)

4) Sgaravato Asia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

5) Di Sciuva Romina Evelin (CC Canturino 1902 ASD)

6) Mare Elisa Natalia (Team Lady Zuliani)

7) Dalla Pietà Marisol (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

8) Paset Susan (Breganze Millenium)

9) Bertogna Gaia (UC Conscio Pedale del Sile)

10) Sgrisleri Alessia (Racconigi Cycling Team)