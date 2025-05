Ultimo appuntamento stagionale per i giovani del KDK Cuneo

Domenica 25 maggio ha segnato la conclusione della stagione agonistica per i giovani atleti del Kodokan Cuneo, che hanno partecipato ad una vibrante competizione presso il palazzetto di Novi Ligure. L'evento ha visto la partecipazione di circa 400 judoka provenienti da diverse regioni italiane e dalla vicina Svizzera, testimoniando la vivacità e la passione che animano il mondo del judo giovanile.

Il Kodokan Cuneo si è presentato con una squadra di nove atleti, i quali hanno dimostrato grande impegno e talento sui tatami, portando a casa risultati di grande soddisfazione per la società e i loro allenatori.

Nella categoria Esordienti A, Dell'Aquila Aurora ha conquistato un primo posto, frutto di due incontri vinti con determinazione e tecnica. A seguirla, Dosso Awa si è fatta valere ottenendo un ottimo terzo posto, dopo aver disputato quattro incontri intensi, vincendone tre e cedendo solo in uno. A completare il successo di questa categoria, Mandrile Matteo ha dominato la scena, vincendo tutti e quattro i suoi incontri e salendo sul gradino più alto del podio.

Passando alla categoria Fanciulli, Insolia Nicolò ha combattuto con grinta, ottenendo un secondo posto dopo aver vinto un incontro e perso gli altri due. Rossi Marco ha invece dimostrato la sua abilità vincendo entrambi gli incontri disputati e conquistando un brillante primo posto. Nella stessa categoria, Elkassas Mia ha lottato con tenacia, classificandosi al terzo posto nonostante le tre sconfitte subite.

Tra i Ragazzi, Minnicino Savio ha entusiasmato con due vittorie su due incontri, meritandosi la medaglia d'oro. Crucianu Filip ha aggiunto un'altra medaglia al bottino del KDK Cuneo, classificandosi terzo dopo aver vinto un incontro e perso gli altri due.

Infine, nella categoria Esordienti B, Cisse Kindana Sandra ha affrontato i suoi tre incontri con impegno, vincendone uno e perdendone due.

Questa competizione ha rappresentato l'ultimo impegno stagionale per i giovani judoka del Kodokan Cuneo, i quali hanno dimostrato nel corso della stagione un buon percorso, caratterizzato da miglioramenti e progressioni evidenti sia sotto l'aspetto tecnico che nella gestione della gara.

Nonostante la conclusione delle competizioni, la preparazione non si ferma. Nelle prossime settimane, gli atleti continueranno ad allenarsi con impegno, proiettandosi già verso i prossimi obiettivi. Gli allenatori si sono dichiarati soddisfatti del lavoro svolto finora e si sono mostrati entusiasti di proseguire il percorso intrapreso con questo gruppo di giovani promesse del judo cuneese, sia nei prossimi mesi che nella stagione successiva.

Un plauso va a tutti gli atleti del Kodokan Cuneo per la loro dedizione e per i risultati ottenuti in questa stimolante stagione agonistica.