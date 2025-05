C'è anche la tecnologia made in Cuneo nelle panchine smart della Pista ciclabile del Parco Costiero della Riviera

C'è anche un po' di Cuneo nel Parco Costiero della Riviera, tra Sanremo e San Lorenzo, che si arricchisce di quattro nuovi elementi di arredo urbano all'avanguardia: si tratta delle prime isole ‘Smart’ modulari, progettate per integrarsi nel contesto della pista ciclabile, offrendo al contempo servizi utili e innovative opportunità di comunicazione.

L'iniziativa vede coinvolta l'azienda cuneese Tecno World Group, che ha ideato la tecnologia.

Questo sistema, avvalendosi dei servizi di Datameteo, altra azienda della nostra provincia, consentirà di consultare l'app I-Gate , scaricabile da Apple Store e Play Store anche tramite QR code presente nei pressi dell’area. I-Gate funge da aggregatore di informazioni e servizi, geolocalizza l’utente al momento dell’utilizzo per area geografica comune per comune e costituisce l’elemento centrale di un più ampio ecosistema digitale che sottende l'intera infrastruttura Smart.

La struttura, che si presenta come una moderna panchina arricchita da una fioriera, integra un display digitale ad alta luminosità ed un palo per la videosorveglianza. Questa "vetrina virtuale" diffonderà contenuti informativi attingendo automaticamente ai dati dei siti di riferimento, oltre al meteo in tempo reale della località e le webcam live streaming panoramiche.

L’intera soluzione composta dall’arredo urbano smart, l’integrazione delle tecnologie, la piattaforma di aggregazione delle informazioni e l’app che va in mano all’utente è stata prodotta e ingegnerizzata dalla Tecno World Group srl da un’idea di Alberto Mandrile (smart designer), fondatore dell’azienda e pioniere del settore.