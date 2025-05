A Busca la XV edizione della Fiera di Maggio

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra la Città di Busca, Assoimprese e la Fondazione Amleto Bertoni e si inizia con l’evento che tradizionalmente anima l’ultima domenica di maggio: le quattro piazze protagoniste – Piazza Regina Margherita, Piazza Savoia, Piazza della Rossa e Piazza Santa Maria – si trasformeranno in luoghi d’incontro, esplorazione e intrattenimento. Ogni piazza racconterà anime differenti del territorio: artigianato locale, fiori, musica, giochi tradizionali, i gusti della gastronomia, la scoperta della natura circostante e tanto altro ancora.

Tanti i protagonisti di una Fiera che mette in campo la collaborazione tra enti e associazioni cittadine al fine di proporre un’offerta che sappia davvero accontentare un pubblico vasto e, al contempo, offrire un bel quadro che come Busca può presentarsi.

“È per noi motivo di orgoglio rinnovare ogni anno l’antica tradizione della Fiera di Maggio – dichiara il Sindaco Ezio Donadio – Grazie alla sinergia con Assoimprese e con la Fondazione Amleto Bertoni, l’evento diventa un’importante vetrina per promuovere il nostro territorio, i suoi prodotti, le sue bellezze artistiche e naturali, attraverso un ricco programma di iniziative rivolte a tutti.”

“La Fiera di Maggio ha un ruolo centrale nella valorizzazione del commercio locale – aggiunge l’assessore al Commercio Diego Bressi – ma è anche un’occasione per riscoprire Busca in un clima di festa, con momenti di socialità e condivisione pensati per tutte le età.”

Novità dell’edizione 2025 saranno: attività e musica con l’Istituto Civico Musicale Vivaldi e la Fondazione dell’Accademia Montis Regalis, la presenza del Museo della Cartolina inaugurato lo scorso settembre, attività pratiche e laboratori con Slow Food Fossano e la partecipazione di “Non è un bel gioco”, stand gestito dall’ASL Città di Torino dedicato alle problematiche correlate al gioco d’azzardo, il ritorno di Busca Sotterranea con la novità di Busca Verticale, per scoprire Busca dall’alto e una piccola anticipazione di Busca Bricks 2025 presso lo spazio incontri di porta Santa Maria.

Il programma

Per tutta la giornata Alberto Gemini e Mago Ticket in scena con Due anime magiche nello stesso performer, i negozi aperti, a Casa Francotto la mostra “Natura e vita” - Daniele Fissore, il Comitato CRI di Busca con Truccabimbi, Slow Food Fossano presente con il progetto Orti di Slow Food, l’Associazione Atelier delle Meraviglie - Virginia Bilotta e Stefania Demaria con laboratori sensoriali per le famiglie, il Museo della cartolina presenta la piccola esposizione per accompagnarvi al museo inaugurato a settembre del 2024.

La musica invece arriverà con I Son de la Rue e con lo storico Istituto Civico Musicale Vivaldi, gestito per il Comune dal 2021 dalla Fondazione Academia Montis Regalis, che sarà presente per tutta la giornata con stand informativo davanti al Palazzo della Musica. Ancora, nel pomeriggio intrattenimento musicale organizzato da docenti e allievi frequentanti l’A.S 2024-25 in corso. Fuma c’anduma con Giochi circensi in Via Umberto.

Non mancherà l’attenzione ai temi sensibili: ‘Non è un bel gioco’ - Stand informativo della Regione Piemonte finalizzato a sensibilizzare la popolazione sui rischi correlati al gioco d'azzardo. Troverete operatori disponibili al confronto, materiali informativi e il nuovo edugame ‘FunFair’.

Per le famiglie: Battesimo della Sella con i cavalli della Scuderia San Quintino, L’arte e le sculture in legno di Daniele Viglianco, Ludobus giochi in legno per tutti con Associazione R.E.S.P.I.R.O., Mago Ticket con ‘Alive magic show’. BuscaBricks proporrà un’anteprima di realizzazioni lego, dai set fino a vere e proprie riproduzioni di monumenti e palazzi antichi, Alberto Gemini con ‘SottilMente’ mentalismo e risate.

Infine, una collaborazione di territorio che avvicina ad un grande evento, che nasce nello stesso anno di questa fiera: C’è FERMENTO. Luca Giaccone insieme al mastro birraio del Birrificio Trunasse condurrà un Laboratorio/chiacchierata sul mercato della birra artigianale durante una degustazione informale.

I punti ristori:

BAR 900 - piazza Regina Margherita, 12

L’Isola delle Crêpes - Food truck con crêpes dolci e salate

Gastronomia Da Luca - via Umberto I, 93

Bar Scacco Matto - via Umberto I, 65

Caffè di Città - via Umberto I, 86

Bar La Scaletta - via Umberto I, 19

Le Petit Bistrot - via Umberto I, 14

Virasolelhs Gofri - Food truck con gofri dolci e salati

Birrificio Trunasse - Birra artigianale

Il Cartoccio friggitoria - Food truck con frittura di pesce

Spritz bar - Food truck con spritz e taglieri

Il tour di Busca

I Ciceroni della Storia con tour Busca segreta, metereologica e verticale organizzati da Datameteo Educational Odv con partenza ore 10.30 e 16.00 da Piazza Santa Maria.

Info e prenotazioni: 339 561172

Al parco Museo dell'ingenio

Viale Monsignor Leone Ossola, 1, 12022 Busca CN

Ore 07.30 - Balloon day volo al cospetto del Monviso con Cicerone a bordo.

Info e prenotazioni: 339 561172

Ore 19.30 - ‘A cosa servono le mani’ Il primo spettacolo musical-teatrale in una mongolfiera con la Bastian contrario band e il Gruppo sbandieratori Le Nuvole come guest stars. Ingresso gratuito

Preparatevi a vivere una giornata che resterà nel cuore: la Fiera di Maggio 2025 è pronta a farvi scoprire la magia di Busca come non l’avete mai vista. Un evento da non perdere, dove ogni angolo racconta una storia e ogni sorriso è parte di una grande festa collettiva.