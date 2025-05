Il CCR di Bra ha discusso di ambiente, futuro e sostenibilità

I temi della sostenibilità e del rispetto ambientale sono stati al centro dell’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra, riunitosi lunedì 12 maggio a Palazzo comunale.

Alla presenza del sindaco Gianni Fogliato, dell’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Matera e all’assessore all’Ambiente Francesca Amato, oltre che del consigliere delegato Francesco Testa, si è discusso di come poter lasciare un’impronta sostenibile, cercando di contribuire – ciascuno nel proprio piccolo – alla salvaguardia del pianeta.

Sono stati affrontati gli argomenti della mobilità sostenibile (pedibus e bus urbani), si è parlato di cultura e ambiente, citando le iniziative green del Salone del Libro per Ragazzi, il bosco urbano e il Giardino dei Giusti, ricordando anche la partecipazione del CCR a Spazzamondo, Giornata di Pulizia Ambientale promossa dalla Fondazione CRC e in programma sabato 24 maggio, con ritrovo alle 9.30 in piazza Arpino.

Durante l’incontro è stato letto un messaggio da parte di Nicola Bruno, rappresentante della “Botte”, che ha sottolineato l'importanza della partecipazione giovanile nelle scelte ambientali della comunità. Inoltre, c’è stato un saluto speciale da parte degli alunni dell’ultimo anno, a conclusione della loro esperienza all’interno del CCR.

All’ordine del giorno anche uno “sguardo al futuro”: per chi si avvia a concludere la scuola secondaria di primo grado, si chiude infatti l’esperienza del CCR, ma si apre una nuova opportunità con la Consulta Giovanile, a cui ci si può iscrivere appena compiuti i 14 anni.

Sono stati i ragazzi e le ragazze che oggi ne fanno parte a presentare le attività in programma e le iniziative di collegamento tra le due esperienze di partecipazione amministrativa (il CCR e la Consulta), che contribuiscono a fare dei Bra un esempio positivo, da riproporre anche in altri territori.