Piasco rende omaggio alla Croce Rossa per la giornata mondiale dell’8 maggio

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, che si celebra giovedì 8 maggio, l’amministrazione comunale di Piasco ha deciso di esporre la bandiera dell’organizzazione sul balcone del Municipio.

Un gesto simbolico, ma denso di significato, volto a ringraziare tutti i volontari, i medici e gli operatori della Croce Rossa che, in ogni parte del mondo, si impegnano quotidianamente a favore delle persone più fragili.

“La bandiera che abbiamo esposto – ha dichiarato la sindaca Stefania Dalmasso – vuole essere un ringraziamento collettivo al contributo reso alla comunità civile da milioni di volontari che operano in numerosi ambiti: dalla sanità all’educazione, dai servizi di welfare sociale alla promozione dei diritti umani, dalla partecipazione sociale alla lotta alla discriminazione, dalla prevenzione ai disastri fino alla ricostruzione e alla riabilitazione dopo le calamità naturali”.

L’iniziativa è stata promossa a livello nazionale dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con l’intento di rendere omaggio alle delegazioni locali delle pubbliche assistenze e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del loro ruolo, spesso visibile nei momenti più delicati di sofferenza e bisogno.

Anche i consiglieri di minoranza Giancarlo Panero e Flavio Fraire hanno voluto esprimere pubblicamente il loro ringraziamento ai volontari della Croce Rossa: “Desideriamo dire grazie a chi si dedica con impegno e spirito di sacrificio al soccorso delle persone. L’8 maggio si celebra il loro operato, che non è solo un lavoro, ma una vera e propria missione per salvare vite umane.

Nel nostro territorio, le sedi operative sono a Melle e a Manta, punti di riferimento fondamentali per tutta la valle”.

I due consiglieri hanno inoltre colto l’occasione per rilanciare una proposta per al Comune: “Questa giornata ci spinge anche a riflettere sull’importanza della ristrutturazione delle ex scuole medie, per farne una sede destinata ad ambulatorio medico, con i due medici di base e l’assistente sociale (attualmente presente solo due ore a settimana). Sarebbe uno spazio più comodo e funzionale, pensato come servizio concreto ai cittadini. Il progetto potrebbe partire già quest’anno, utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione del 2024”.