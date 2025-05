Festival Connessioni 2025, annunciato il secondo ospite: a Cuneo per la prima volta Andrea Cerrato

Connessioni, festival della Comunicazione di Cuneo organizzato e ideato dall’Associazione Culturale ALL 4U, torna per la quinta edizione e si svolgerà sempre nel mese di settembre con numerosi ospiti e molteplici eventi tutti dal vivo, all’interno di teatri/cinema della città.

Secondo ospite, per la prima volta in concerto a Cuneo, Andrea Cerrato, cantautore indipendente e content creator che ha saputo reinventarsi con coraggio. Dopo aver studiato chitarra e canto, ha fondato la band cocKoo, con cui ha pubblicato due album - La Teoria Degli Atomi (2009) e Buongiorno (2013) - e si è esibito in oltre 300 concerti, aprendo per artisti del calibro di Negrita e Deep Purple. Nel 2015, a trent'anni, prende una decisione audace e abbandona il lavoro in un'agenzia di comunicazione per dedicarsi completamente alla musica.

Dopo il suo primo EP, auto-distribuito nel settembre 2015, ha realizzato due album, OGGI (2017) e VITA (2020), finanziati tramite crowdfunding. Ha accumulato oltre un milione di follower sui social, grazie a progetti come HITALIANE e il format “Scrivo una canzone su”, con cui produce e arrangia decine di pezzi a partire dai commenti ricevuti sulle varie piattaforme, alcuni dei quali vengono raccolti nel terzo album CASA (2021). Nel 2024, Cerrato pubblica un singolo al mese e torna in tour con SERATA MAGICA live tour, che ha registrato sold-out in ogni tappa. Nel 2025 esce il nuovo singolo UMANI AL TOP che ha già registrato migliaia di visualizzazioni.

Con una straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico e con brani capaci di parlare a tutti, grazie alla sua penna sensibile, dopo aver pubblicato diversi album e aver tenuto oltre 300 concerti in giro per l'Italia da artista completamente indipendente, Andrea Cerrato è pronto a regalare al pubblico cuneese e non solo, un’esperienza unica e indimenticabile.

Il concerto si svolgerà venerdì 12 settembre al NUoVO di Cuneo (Parco della Gioventù), i biglietti saranno presto in vendita sulla piattaforma Ticketone (www.ticketone.it) Importanti sono le collaborazioni per la realizzazione dell’evento tra le quali la Consulta Giovani di Cuneo e il centro culturale “NUoVO” che hanno contribuito a migliorare i contenuti e gli aspetti tecnici e logistici del festival. Nelle prossime settimane verranno presentati gli altri ospiti della kermesse.