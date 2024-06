Volley maschile A3: primo colpo per Savigliano, dal Garlasco ecco Andrea Orlando Boscardini

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare il primo innesto in vista della stagione sportiva 2024/25 in Serie A3 Credem Banca.

A completare il pacchetto di centrali, infatti, arriva Andrea Orlando Boscardini, proveniente dal Moyashi Garlasco.

Nato a Rieti nel 2001, Andrea porterà con sé al PalaSanGiorgio i suoi 205 centimetri, alzando di molto il muro biancoblu. Dopo gli inizi al Volley Monterotondo, squadra romana con cui ha giocato in Serie D, nel 2017 si è spostato in Lombardia, esordendo in Serie B a Segrate, prima dell’esperienza a Milano, con cui ha giocato in Serie B, figurando però anche nel roster di Serie A1 nel 2018/19. Quindi, Brugherio in Serie B, prima del ritorno stabile in Serie A con le maglie di Brescia e Lagonegro in Serie A2 e Torino e Garlasco in Serie A3.

Vanta 107 punti in Serie A2 e 382 in Serie A3, 173 dei quali messi a referto nell’ultima stagione co la maglia del Moyashi.

Ora l’approdo in provincia di Cuneo, dove era sempre passato da avversario: “Savigliano è una realtà professionale e tenace da quanto finora ho potuto vivere da avversario. Sono molto contento di farne parte sperando di essere all'altezza di tanta tenacia. Dalla mia metterò a disposizione quanta più professionalità possibile per la società, la squadra e il pubblico, che finora si è dimostrato il settimo uomo in campo nelle partite da avversario che ho disputato al PalaSanGiorgio. Al di là delle aspettative confido in una stagione di crescita personale e di divertimento, una combinazione che raramente non porta risultati positivi” – le sue prime parole in biancoblu.

Tutto il Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, dà il benvenuto ad Andrea, augurandogli di togliersi tante soddisfazioni in questa sua nuova avventura.