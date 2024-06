Bra, modifiche temporanee alla viabilità in vicolo Fossaretto, strada Napula e via Valfrè

Nei prossimi giorni sono in programma alcune modifiche temporanee alla viabilità in città.

Per permettere la realizzazione della nuova palestra del “Mucci” da parte della Provincia di Cuneo, fino alle ore 18 di domenica 8 settembre in vicolo Fossaretto (tratto da via Craveri al parcheggio recintato, al civico 7) vige il divieto di transito (ord. 246/24). I residenti e domiciliati potranno circolare in doppio senso di marcia.

Per lavori di bitumatura, dalle ore 6 del 20 giugno e fino a termine intervento divieto di transito (escluso i residenti) e di sosta con rimozione coatta in strada Napula. (ord. 250/24).

Causa trasloco, dalle ore 07,30 alle ore 16,00 del 22 giugno divieto di transito in via Beato Valfrè. I residenti della via potranno circolare in doppio senso di marcia, solo per accedere a luoghi privati di sosta e in caso di necessità o urgenza. (ord. 248/24).