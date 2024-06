Ecco le migliori scelte di memecoin in vista del rimbalzo del mercato - quale può fare un rialzo di 100x?

TLDR

Dogwifhat (WIF) cede il 5% in una settimana, ma gli esperti prevedono che i rialzisti prenderanno il sopravvento entro la fine del mese.

FLOKI perde il 26% sul grafico settimanale, ma gli esperti ritengono imminente una tendenza rialzista.

RECQ di Rebel Satoshi riceve l'attenzione degli investitori dopo un balzo del 120% durante la prevendita.

Il trend ribassista del mercato delle criptovalute ha visto i migliori altcoin registrare perdite significative nell'ultima settimana. Nonostante le prestazioni poco brillanti del mercato, gli esperti hanno individuato tre meme coin con un enorme potenziale di crescita. Si tratta di Dogwifhat (WIF), FLOKI e del token RECQ di Rebel Satoshi , che ha registrato un balzo del 120% dall'inizio della sua prevendita.

Allora, perché gli esperti sono rialzisti su Dogwifhat, FLOKI e RECQ? Continua a leggere per scoprirlo!

Dogwifhat crolla del 5% in una settimana: WIF tornerà in auge?

Dogwifhat ha registrato una performance negativa negli ultimi sette giorni. Il 9 giugno 2024, WIF ha scambiato a circa 2,68 $. Dopo una giornata di contrattazioni in cui ha oscillato, il 10 giugno WIF ha guadagnato terreno. Questa impennata è avvenuta dopo che il CEO di Tesla e SpaceX Elon Musk ha ammesso di aver sentito parlare di Dogwifhat.

L'entusiasmo per questa notizia ha fatto balzare WIF fino a 2,87 $ il 10 giugno. Nonostante ciò, l'entusiasmo si è spento e WIF ha iniziato a correggere al ribasso. Dopo aver scambiato fino a 2,23 $ il 14 giugno, WIF si è parzialmente ripresa dopo che Nexo ha aggiunto supporto a WIF. Il 16 giugno WIF si è stabilizzata a circa 2,54 $. Questo prezzo implica che WIF è crollato del 5,22% in una settimana.

Nonostante ciò, gli esperti ritengono che WIF sia una delle migliori meme coin Solana da acquistare. In particolare, gli esperti prevedono che WIF salirà a 3,73 $ entro la fine di giugno. Gli esperti basano questa previsione sulla capacità di WIF di attrarre un maggior numero di investitori grazie al suo recente lancio sul Nexo exchange.

RECQ cattura l'interesse degli investitori dopo aver superato le meme coin di tendenza

Rebel Satoshi (RECQ), un progetto emergente di meme coin, ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua audace missione di combattere le entità cripto centralizzate. In questo modo, Rebel Satoshi mira a restituire potere e libertà finanziaria agli investitori e a rendere il mercato delle criptovalute più decentralizzato.

Oltre alla sua missione unica, Rebel Satoshi ha affascinato gli investitori con il suo ecosistema a doppio token, che include RBLZ e RECQ. Quando sarà completamente sviluppato, l'ecosistema di Rebel Satoshi vanterà un marketplace di NFT, il Rebel NFT Vault, una sala giochi con diversi giochi e un programma di stake-to-earn.

Queste caratteristiche spiegano perché gli investitori si stanno affrettando a partecipare alla prevendita pubblica del secondo token di Rebel Satoshi, RECQ. Vale la pena notare che RECQ è la valuta di base di Rebel Satoshi . A giugno, RECQ è nella fase 2 della prevendita pubblica in corso e si trova a 0,0044 $.

Finora RECQ ha registrato un balzo del 120% e del 19% rispetto ai prezzi dell'Early Bird Round e della Fase 1, rispettivamente di 0,0020 $ e 0,0037 $. Per gli investitori della Fase 2, RECQ promette un ROI del 25% quando entrerà nella Fase 3 a 0,0055 $.

Inoltre, questo ROI salirà al 184% quando RECQ raggiungerà il prezzo di lancio di 0,0125 $. Questo aumento previsto spiega perché RECQ sta superando le meme coin di tendenza.

FLOKI crolla del 26% in una settimana: altre perdite in arrivo?

FLOKI ha sottoperformato anche negli ultimi sette giorni. Il 9 giugno 2024, FLOKI si aggirava intorno a 0,0002765 $. In particolare, FLOKI ha raggiunto questo prezzo dopo che la notizia ha rivelato che DWF Labs ha intenzione di acquistare altri 12 milioni di dollari di token FLOKI. In precedenza, DWF Labs aveva acquistato FLOKI per un valore di 10 milioni di dollari.

Nonostante ciò, l'entusiasmo per questa notizia è svanito rapidamente e FLOKI ha iniziato a correggere al ribasso. La tendenza al ribasso di FLOKI è continuata nonostante la quotazione su Blast Futures e RabbitX il 14 giugno. Il 16 giugno, FLOKI si è stabilizzata a circa 0,0002046 $, fatto che significa un crollo settimanale del 26%.

Nonostante questa prestazione poco brillante, gli esperti ritengono che FLOKI sia una delle migliori meme coin di Ethereum da acquistare. In particolare, gli esperti si aspettano che FLOKI salirà a 0,0003100 $ entro la fine di giugno. Gli esperti basano questa previsione sulla capacità di FLOKI di attirare l'attenzione degli investitori grazie alla recente quotazione su exchange.

