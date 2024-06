Toncoin tocca un nuovo ATH, Base Dawgz potrebbe essere la prossima ad esplodere?

Toncoin ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico di $7,3, con speculazioni sull'obiettivo dei $10, mentre Base Dawgz ha raccolto oltre $1,7 milioni in prevendita, suscitando interesse per il suo potenziale di crescita. Analizziamo la situazione attuale di entrambe le criptovalute e le loro prospettive future nel mercato delle criptovalute.

Toncoin tocca un nuovo ATH, dove può arrivare?

Toncoin ha recentemente toccato un nuovo massimo storico raggiungendo i $7,3, trainato da un aumento significativo dell'attività della rete e dal lancio di Tether (USDT) sulla blockchain Ton. Questo successo ha attirato l'attenzione degli investitori, con molte speculazioni sul fatto che il prezzo possa presto raggiungere la soglia dei $10.

Nonostante una correzione successiva, Ton mantiene un'ottica bullish. Il token ha raggiunto un traguardo significativo, nonostante le difficoltà, e le sue performance hanno sorpreso analisti e investitori, che si domandano se potrà presto superare la soglia dei $10.

Dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico, Toncoin ha subito una correzione del 4,79%. Questo periodo di turbolenza potrebbe sembrare significativo a breve termine, ma non ha minato l'outlook bullish di Ton, consolidatosi a partire dal 1° maggio. Durante i 41 giorni in cui Ton ha resistito alle pressioni ribassiste, il token ha registrato diversi picchi più alti e minimi più alti, segnando una tendenza bullish.

L'analisi tecnica è supportata dal Chaikin Money Flow (CMF), che nonostante il calo dei prezzi, è rimasto alto, indicando che gli investitori continuano a riversare i loro asset nella rete. Al contrario, l'Indice di Forza Relativa (RSI) ha mostrato una temporanea perdita di momentum, ma è rimasto sopra la soglia di 50, suggerendo che persiste un sentimento bullish di fondo.

L'integrazione di Tether (USDT) sulla blockchain Ton ha giocato un ruolo significativo nell'aumento della liquidità e nell'attrazione di più utenti e sviluppatori nell'ecosistema. Il lancio di USDT su Ton è avvenuto ad aprile, contribuendo a un notevole aumento dell'offerta circolante di Toncoin e a un incremento del 300% degli utenti attivi giornalieri sulla rete Ton, che ha raggiunto un nuovo massimo storico di 632.000.

Guardando al futuro, Toncoin sembra ben posizionato per continuare la sua crescita. L'espansione della rete Ton, supportata dall'integrazione di USDT e da altre iniziative, indica un ecosistema in rapida espansione. Questo dovrebbe contribuire a ulteriori aumenti del prezzo e ad attirare più sviluppatori e utenti verso Ton. La capacità di Toncoin di resistere alle pressioni ribassiste e di registrare nuovi massimi è un segnale di forza, suggerendo che potrebbe avvicinarsi al traguardo dei $10 nei prossimi periodi.

Base Dawgz potrebbe esplodere dopo il lancio

Base Dawgz si è guadagnato l'attenzione del mercato con una pre-vendita di successo, raccogliendo oltre $1,7 milioni. Questa nuova meme coin è costruita sulla blockchain di Base Layer-2 di Coinbase, offrendo compatibilità con Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, e Avalanche. Questa architettura multi-chain non solo garantisce interoperabilità tra diverse reti, ma amplifica la visibilità di Base Dawgz tra un vasto pubblico di trader.

Le caratteristiche principali di Base Dawgz includono le capacità di bridge su 5 blockchain principali, consentendo agli investitori di spostare valore tra Ethereum, Base e altre reti con commissioni basse. Gli investitori hanno risposto positivamente alla presenza di Base Dawgz, con analisti che hanno fatto previsioni per DAWGZ molto positive. Le previsioni indicano che Base Dawgz potrebbe replicare il successo di altre meme coin su Base, come $BRETT, che ha recentemente raggiunto una capitalizzazione di mercato di $1,4 miliardi in poche settimane.

Conclusioni

Toncoin e Base Dawgz rappresentano due storie diverse nel mondo delle criptovalute, entrambe con prospettive interessanti per il futuro. Toncoin continua a mostrare una robusta crescita supportata dall'espansione della sua rete e dall'integrazione di USDT, mentre Base Dawgz ha catturato l'attenzione degli investitori con una prevendita di successo e promette interoperabilità multi-chain. Entrambe le criptovalute stanno affrontando il mercato attuale con ambizioni di crescita e adozione, suggerendo che potrebbero continuare a prosperare in un mercato sempre più competitivo e dinamico delle criptovalute.

