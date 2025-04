Sacchetto SpA - i traguardi del 2024 e gli obiettivi del 2025

Nel corso del 2024, Sacchetto SpA ha consolidato la sua posizione di leader nel settore dei derivati del riso e del frumento, raggiungendo traguardi significativi e ponendo le basi per affrontare le sfide future. L'azienda ha registrato un incremento del fatturato export al 30%, evidenziando una crescente presenza nei mercati internazionali. Questo successo è il risultato di una strategia mirata all'espansione globale e all'innovazione continua.

Innovazione e Sostenibilità

Un pilastro fondamentale della crescita di Sacchetto SpA è l'impegno verso la sostenibilità. Nel 2024, l'azienda ha siglato un accordo per l'acquisto di energia 100% rinnovabile, riducendo significativamente l'impronta carbonica e rafforzando la responsabilità ambientale. Questo passo ha permesso di ottenere certificazioni ambientali prestigiose, attestando l'attenzione verso pratiche produttive eco-compatibili.​

Ampliamento della Gamma Produttiva

Sacchetto SpA ha ampliato la propria offerta introducendo nuovi prodotti biologici e senza glutine, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento alla salute e alla sostenibilità. L'amido di frumento deglutinato, ad esempio, è stato sviluppato attraverso un processo innovativo che combina estrazione meccanica e degradazione enzimatica del glutine residuo, garantendo un contenuto inferiore a 20 ppm. Questi prodotti hanno trovato applicazione in diversi settori, dall'alimentare al farmaceutico, soddisfacendo le richieste di una clientela diversificata.​

Certificazioni e Qualità

L'azienda ha ottenuto importanti certificazioni che attestano la qualità dei processi e dei prodotti, tra cui la ISO 27001. Queste certificazioni non solo rafforzano la reputazione di Sacchetto SpA nel mercato, ma garantiscono anche ai clienti prodotti conformi ai più alti standard internazionali.

Sfide per il 2025

Guardando al futuro, Sacchetto SpA si prepara ad affrontare nuove sfide nel 2025. L'obiettivo principale è mantenere e incrementare la crescita del fatturato export, esplorando nuovi mercati e consolidando quelli esistenti. L'azienda intende continuare a investire in ricerca e sviluppo per ampliare ulteriormente la gamma di prodotti innovativi, con un focus particolare su soluzioni sostenibili e biologiche.

Inoltre, Sacchetto SpA si propone di rafforzare le collaborazioni con partner strategici e di implementare tecnologie avanzate nei processi produttivi, al fine di aumentare l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale. La formazione continua del personale e l'attenzione alle esigenze dei clienti resteranno al centro delle strategie aziendali, per garantire prodotti e servizi di eccellenza.​

In conclusione, il 2024 ha rappresentato un anno di successi significativi per Sacchetto SpA, frutto di una visione strategica orientata all'innovazione e alla sostenibilità. Le sfide del 2025 saranno affrontate con lo stesso impegno e determinazione, con l'obiettivo di consolidare la posizione dell'azienda come punto di riferimento nel settore dei derivati del riso e del frumento.​















