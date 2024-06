Magliano Alfieri, la nuova sindaca Giulia Adriano ha nominato vice e assessore

Dopo la netta affermazione della coalizione a sostegno della neo sindaca Giulia Adriano, che ha ottenuto il 60,91% dei consensi (706 voti contro 453 della lista di Piero Abellonio) alle recenti elezioni comunali, la nuova giunta di Magliano Alfieri è pronta a mettersi al lavoro.

Giovedì 20 giugno ci sarà la prima riunione, alla quale parteciperanno il vicesindaco Stefano Molino, che con 84 preferenze risulta il candidato consigliere più votato, e l’assessore Davide Marengo (74 preferenze).

In consiglio comunale sono entrati Francesca Traversa (40 preferenze), Carola Farinasso (33), Angelo Aimassi (55), Oscar Somano (39) e Alessandro Avidano (39), a cui si aggiungerà il sostituto dell’assessore Marengo ancora da stabilire.

Dopo il cambio della guardia il nuovo consiglio dovrà affrontare le prime problematiche, le normali attività amministrative, le priorità e le novità. Fra queste ultime il progetto del nuovo asilo nido e il relativo finanziamento.

Ha dichiarato la giovane sindaca Giulia Adriano, ex presidente della Pro Loco di Magliano Alfieri: “Ringrazio di cuore tutti i maglianesi che ci hanno dato fiducia e che cercheremo di ripagare con il massimo impegno. Sono molto contenta di questi primi giorni di lavoro, ho trovato in Comune persone preparate e disponibili e molto entusiasmo in vista dei tanti eventi che ci aspettano: i presupposti per fare bene ci sono tutti”.