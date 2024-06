Giornata mondiale del donatore di sangue: oltre 200 le donazioni di plasma con la "24 ore di Solidarietà"

Si è concluso con un grande successo di adesioni l’evento organizzato dalla Struttura complessa interaziendale Immunoematologia e medicina trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue che è stata celebrata lo scorso 14 giugno. L’evento, che ha coinvolto le tre strutture trasfusionali di Azienda Ospedaliera e di ASL CN1 (Savigliano e Mondovì) ha avuto come protagonisti i donatori afferenti alle associazioni di donatori di tutta la provincia di Cuneo in una staffetta di solidarietà per la raccolta del plasma, oggi l’unico emocomponente per cui l’Italia non è ancora autosufficiente.

“Siamo stati sorpresi noi stessi dell’entusiasmo e della disponibilità che hanno dimostrato i nostri donatori alternandosi alla donazione in tutte le ore del giorno e della notte - dichiara Paola Manzini direttore di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale -. Questa disponibilità ci ha permesso di effettuare una raccolta straordinaria di oltre 140 litri di plasma che servirà per la produzione di emoderivati così preziosi per i nostri pazienti. L’evento ha poi portato all’attenzione dei donatori e del pubblico in generale la necessità di donare plasma, certamente al di là della raccolta il fatto che assume la rilevanza maggiore in assoluto.” Soddisfazione anche da parte della responsabile dei Centri di Savigliano e Mondovì, Silvia Tavera: “La partecipazione è stata corale, il coinvolgimento delle associazioni di donatori e di tanti amici ha reso possibile il successo dell’iniziativa, utile soprattutto per sensibilizzare la popolazione al dono.”

I numeri nel dettaglio: sono state effettuate 205 donazioni di plasma complessivamente (circa il numero che normalmente i nostri centri raccolgono in una settimana), 115 nel presidio di Cuneo e 90 tra i presidi di Savigliano (46) e Mondovì (44).

La Fondazione ospedale Cuneo che ha consegnato a tutti i donatori il pacco ristoro con snack e bevande; inoltre Venchi, Acqua Sant’Anna e Serenissima Ristorazione che hanno anch’essi contribuito a sostenere l’evento con i prodotti messi a disposizione.”

Livio Tranchida, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle: “Le adesioni sono state molto numerose, sia da parte della popolazione sia dei nostri operatori che si sono adoperati per la riuscita dell’evento. Ringrazio la Fondazione Ospedale di Cuneo e le associazioni di volontariato che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo.”