Nuova gestione per la Torre Civica di Cuneo: sabato 29 giugno una giornata di visite guidate

Itur, società cuneese specializzata nella gestione e coordinamento di sistemi turistici su tutto il territorio nazionale, inaugura la nuova gestione della Torre Civica di Cuneo.

La Torre Civica, monumento simbolo della Città, va ad aggiungersi alle altre gestioni Itur già attive su Cuneo ovvero Complesso Museale San Francesco e Museo Casa Galimberti e Parco Fluviale Gesso e Stura.

Per celebrare questa nuova sfida Itur propone, sabato 29 giugno, una giornata di visite guidate gratuite alla scoperta di Cuneo che vanno ad inserirsi nella già ampia programmazione legata alla Granfondo La Fausto Coppi.

Le visite guidate, a numero chiuso e su prenotazione, sono previste alle ore 9:00, alle ore 11:00 e alle ore 15:00, con ritrovo presso la Torre Civica, in via Roma 19, dieci minuti prima dell’orario di partenza. Il turno delle ore 15:00 prevederà due tour, uno in lingua italiana e l’altro in lingua inglese, per portare anche i ciclisti stranieri e le loro famiglie alla scoperta di Cuneo. Le visite guidate sono gratuite; è obbligatorio prenotare tramite telefonata o via WhatsApp al numero 3892844372, oppure inviando una mail all’indirizzo info@itur.it. Il walking tour alla scoperta di Cuneo terminerà davanti all’ingresso della Torre, che per l’occasione sarà aperta dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

All’interno della Torre, le visite guidate si svolgeranno come di consueto ogni mezz’ora (ultima visita ore 12:30 e ore 18:30).

Il costo del biglietto con visita guidata è di 5 € (3 € il ridotto), per godere di una splendida vista sulla Città dall’alto. La prenotazione è gradita al numero 3404712796 o scrivendo una mail a torrecivicacuneo@itur.it.