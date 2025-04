A Garessio inaugura il progetto “Storie senza carta"

L’Associazione Culturale Ardena lunedì 5 maggio alle 16, presso la Casa dell'Amicizia di Garessio, presenterà il progetto “Storie senza carta".

Si tratta di un laboratorio di maglia, uncinetto e cucito. Gli incontri si svolgeranno ogni lunedì nel periodo estivo per la durata di due ore e saranno completamente gratuiti. L’invito è esteso anche ai paesi limitrofi. Il materiale sarà reso disponibile dall’Associazione.

"Questa iniziativa - spiegano dall'associazione - vuol essere anche un momento di amicizia, solidarietà e condivisione. L’Associazione auspica la massima partecipazione per lo scambio di tecniche, competenze, abilità e fantasia. Invitiamo anche coloro che non desiderano lavorare a condividere con noi due chiacchiere, un thé o un caffè. L’Associazione intende richiedere in futuro la collaborazione di altri Enti che operano nell’ambito della scuola dell’infanzia perchè alcuni nostri lavori saranno rivolti in particolare a loro".