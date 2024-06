Al via il Vespa Raduno "Città di Alba"

Prenderà il via venerdì 21 giugno la 22a edizione del Vespa raduno “Città di Alba”, organizzato dal Vespaclub Alba, da sempre un punto di riferimento per tutti i vespisti del cuneese ma non solo, un evento che vedrà la partecipazione di numerosi appassionati provenienti non solo da altre regioni ma anche dall’estero.

La manifestazione avrà un prologo nel tardo pomeriggio di venerdì 21 giugno, con un evento collaterale che gli organizzatori hanno voluto però aprire alla libera partecipazione di chiunque: nel suggestivo cortile della Maddalena, in collaborazione con la Libreria La Torre, con inizio alle ore 19.00 è previsto un incontro con l’autore, con ospite lo scrittore varesino Lorenzo Franchini, invitato in città per presentare il suo ultimo libro dal titolo “Le infinite strade della Vespa, piccole ruote per andare lontano” (Ediciclo Editore).

Un libro piccolo nel formato ma che racconta una grande storia, quella della Vespa, offrendo al lettore un punto di vista diverso, insolito e originale. Franchini esplora la malia di questo mezzo iconico e inimitabile e ne ricostruisce la genesi, in un viaggio letterario sulle strade di quanti in sella a una Vespa ne sono stati ispirati e ne sono andati alla scoperta dei paesi del mondo. La narrazione si intreccia ai suoi ricordi di famiglia, nel segno di una passione che si tramanda di padre in figlio. A condurre l’incontro e dialogare con l’autore sarà la scrittrice cuneese Elena Ruella. Franchini, appassionato vespista, qualche anno fa è stato tra i partecipanti di un avventuroso viaggio in Vespa attraverso la Patagonia argentina, che da Buenos Aires l'ha portato a raggiungere la Terra del Fuoco, all'estremo sud del continente fino a “Dove il Mondo Finisce”, che è il titolo del suo precedente volume in cui ha narrato le vicende di questa impresa.