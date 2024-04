Cuneo-Ventimiglia: dal 6 maggio nuovo orario per il treno del pomeriggio

Lunedì 6 maggio cambia l'orario di una corsa pomeridiana sulla linea ferroviaria Cuneo-Limone Piemonte-Ventimiglia. In particolare, il treno delle 14.55 da Ventimiglia sarà sostituito con una corsa che partirà dalla città ligure alle ore 16.20 e raggiungerà Cuneo alle 19.19.

Il nuovo orario sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il sabato e nei festivi, la partenza di questa corsa è alle 14.55, con arrivo a Cuneo alle 17.35, in modo da potere integrare il treno con quelli aggiuntivi già previsti dal trasporto regionale nell'ambito del potenziamento dei collegamenti estivi tra il Piemonte e la Riviera ligure di Ponente.

Il tavolo tecnico istituito nelle scorse settimane su impulso dei soggetti istituzionali interessati ha così risposto pienamente e in tempi rapidi alle richieste formulate dalle amministrazioni locali e dai comitati dei pendolari: con il coinvolgimento di Rfi e Trenitalia, è stato così attivato un orario pomeridiano da Ventimiglia funzionale rispetto alle esigenze di lavoratori, studenti e turisti.

«Ci eravamo impegnati – commentano il governatore piemontese Alberto Cirio e l’assessore regionale Marco Gabusi – ad andare incontro alle necessità dei pendolari, avviando una trattativa con Rfi e Trenitalia per superare gli ostacoli tecnici e ci siamo riusciti: dal 6 maggio l’orario della corsa pomeridiana è quello che era stato richiesto. Questa è la prova dell’impegno concreto della Regione a favore di questo servizio e di chi ne beneficia. Un impegno dimostrato anche con l’attivazione della quarta coppia di treni tra Cuneo e Ventimiglia e, ancora più di recente, con lo sforzo profuso all’indomani della frana per garantire il collegamento sul confine, e ancora in questi giorni, per anticipare il più possibile la riapertura dell’intera linea».