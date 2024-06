In fiamme un bus a Saluzzo, in zona Castiglia

Intorno alle 12 di oggi, mercoledì 19 giugno, a Saluzzo in via Olivero Matteo, nella zona della Castiglia un bus del trasporto locale comunale in servizio, è andato a fuoco.



L'autista si è accorto in tempo del pericolo e ha fatto evacuare il mezzo, scongiurando possibili conseguenze sui passeggeri. Sul luogo è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco permanenti di Saluzzo per lo spegnimento delle fiamme. La strada che da corso IV novembre porta alla chiesa di San Bernardino e alla Castiglia è stata chiusa al traffico.

A seguire le operazioni sul posto anche la pattuglia del Corpo di Polizia locale.



Si trattava di un bus da circa 15/ 20 posti e a parte il mezzo stesso, non sono stati registrati altri danni.