Cuneo, nuove panchine al viale degli Angeli. Sturlese: “Sono stati consultati i comitati di quartiere?”

Nuove panchine in arrivo – in questi giorni – a Cuneo, nell’area del concentrico. In merito, il consigliere comunale Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) ha prodotto un’interpellanza, con specifiche richieste di chiarimento all’assessore competente.



Le nuove panchine – come rileva il decano del Consiglio comunale – sono di colore nero e presentano foggia e materiale differente dal solito: sono comparse inizialmente lungo il viale degli Angeli, in sostituzione delle vecchie panchine rosse di legno.



Sturlese chiede il numero delle nuove panchine previste in posa rispetto a quelle prima presenti, la loro collocazione e come impatterà sulla viabilità delle aree interessate dagli interventi di posa. Infine, se prima della posa sono stati consultati i comitati di quartiere.



Se ne discuterà in Consiglio lunedì 24 e martedì 25 giugno.