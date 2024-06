Il progetto Play NUoVO porta a Cuneo l'illustratrice Icaro Tuttle e la scrittrice Giorgia Bernardini

Dopo il debutto di domenica 26 maggio all'interno dei GW Days, il progetto Play NUoVO entra nel vivo con due talk con autrici e aperitivo tra fine giugno e inizio luglio presso il centro sportivo e culturale NUoVO di Cuneo, in via Parco della Gioventù. Il progetto, realizzato grazie al supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRC, offre nel corso dell’estate occasioni di incontro, confronto, svago all'aria aperta attraverso attività sportive, laboratori, talk sui temi di maggior interesse per i giovani, rafforzando il ruolo del NUoVO come spazio inclusivo e aggregativo soprattutto per il target di adolescenti.



Domenica 30 giugno al NUoVO si racconterà Icaro Tuttle, giovane illustratrice e fumettista laureata in Design alla Libera Università di Bolzano. È autrice dei fumetti «I morti non prendono l'ascensore» (2023) e «La cura. Storia di tutti i miei tagli» (2022), editi da Beccogiallo, in cui restituisce la sua faticosa ricerca di una cura da un periodo buio della sua vita e il suo rapporto con i ricordi, soprattutto con quelli negativi, che bisogna essere pronti ad affrontare per non essere spazzati via. Dialogherà con lei Enrico Santero.



Martedì 9 luglio invece la protagonista sarà Giorgia Bernardini, tra le cinque autrici di «Fondamentali» (66thand2nd, 2024), opera che tratta cinque argomenti legati allo sport praticato dalle donne a livello agonistico. La visibilità raggiunta dalle atlete in questi ultimi anni ha messo in evidenza come non sia possibile raccontare lo sport - non solo professionistico - femminile senza liberare la narrazione da una retorica piegata su sé stessa in cui le donne, a livello di performance e di visibilità, sono e saranno sempre in seconda posizione rispetto al colleghi uomini. Bernardini, catanese, classe 1985, scrive di sport su l’Ultimo Uomo e Internazionale Kids e ha ideato Zarina, la newsletter sullo sport femminile; è autrice anche di «Velata. Hijab, sport e autodeterminazione» (Capovolte, 2022) e «Area piccola» (Marsilio, 2023).



Il talk sarà preceduto alle 17 dall'inaugurazione del murales dal titolo «Fantastiche creature. Ibridazioni tra città e fiume» - realizzato tra i GW Days e il 5 giugno, giorno del Salone del Volontariato -, che ha cambiato il volto del muro perimetrale esterno del NUoVO grazie al bando Distruzione di Fondazione CRC. Gli incontri con Icaro Tuttle e Giorgia Bernardini, con inizio alle 18 e ingresso libero con prenotazione su Eventbrite ai link bit.ly/play-nuovo-icaro-tuttle e bit.ly/play-nuovo-giorgia-bernardini, sono proposti in collaborazione con l'associazione noau | officina culturale, Scrittorincittà e la Biblioteca 0-18 di Cuneo; info su www.nuovocuneo.it.