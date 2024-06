Notte essena a Ostana, la notte She'fa’ per accogliere l’estate e la luce solare

Continua il viaggio delle notte essene, organizzate dal terapeuta esseno Valter Audisio dello Spazio Rigenera di Salita al castello a Saluzzo.

Dopo la "cena del silenzio" il Dumas ( silenzio) in attesa dell’ equinozio di primavera, cena meditativa come facevano le antiche comunità al tempo degli Esseni, arriva la notte She’fa’ della "luce e abbondanza” che è già sold out.

E’ la notte di sabato 22 giugno per solstizio d'estate, per accogliere l’estate e la luce solare nella sua massima espansione spiega il terapeuta.

L’evento porterà questa volta in montagna, a Ostana San Nicolao, frazione Bernardi, lontano da rumori e smog, immersi totalmente nella natura. "Prima che il sole tramonti nel giorno più lungo dell’anno, accenderemo un piccolo fuoco, il falò simbolo di luce e di trasformazione di quella notte. Ceneremo con prodotti della terra in connessione con la natura del territorio ,ringraziando il cibo, nutrimento di corpo e anima e danzeremo assieme attorno al fuoco".

Seguirà una meditazione sull’abbondanza con Blu.

"Insieme si potrà vegliare il fuoco fino all'alba, lasciandolo poi spegnere al sorgere del sole, nel nuovo giorno. Accoglieremo l'alba ed il sole cantando con i suoni essen:i gli antichi AMN e danzeremo la meditazione del cuore di Osho.

Seguirà la colazione. Per informazioni 342 3056198.