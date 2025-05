Diageo, Bergesio (Lega): “Soddisfatto per la chiusura positiva della vertenza con l'acquisto e la continuità di Newlat Food”

“Garantire un futuro ai lavoratori di Diageo significa difendere un autentico patrimonio dell’industria italiana e sono estremamente soddisfatto che un’azienda come Newlat Food abbia condotto un'operazione industriale virtuosa e interamente italiana per rilevare questa importante realtà industriale del nostro territorio”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), che oggi ha partecipato al tavolo convocato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione del quale Newlat Food, azienda italiana operante a livello internazionale nella filiera food&beverage, che subentrerà a Diageo ha presentato il piano per il rilancio dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba.

Nel pomeriggio il Senatore della Lega ha preso parte all’incontro convocato presso il Ministero del Lavoro durante il quale è stata siglata la conclusione della procedura di cassa integrazione, con il ritiro della procedura stessa e confermata la volontà di Newlat Food di acquisire lo stabilimento entro luglio. Erano presenti le sigle sindacali UILA-UIL, FAI-CISL, FLAI-CGIL, e rappresentanti di Federmanager, Regione Piemonte, Diageo, Mimit e Ministero del Lavoro. Il verbale è stato firmato da tutte le parti interessate

“Newlat Food ha comunicato alle parti il proprio impegno a garantire continuità produttiva e occupazionale - riferisce Bergesio -. Non possiamo che essere soddisfatti per la positiva chiusura della vertenza”.

“Il lavoro sinergico tra istituzioni, azienda e sindacati è stato fondamentale per raggiungere questo risultato - ribadisce Bergesio -. Ora è essenziale proseguire con la stessa determinazione per garantire la piena attuazione del piano industriale e monitorare attentamente i prossimi passaggi”.