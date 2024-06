Scuole cuneesi, il presidente della Provincia Robaldo e il consigliere delegato Sannazzaro a Roma per l'incontro con il ministro Valditara

Questa mattina il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere con delega all’edilizia scolastica Davide Sannazzaro hanno incontrato a Roma il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Tre sono state le tematiche principali della riunione: innanzitutto lo sviluppo dei progetti Pnrr di edilizia scolastica, sui quali la Provincia di Cuneo è assoluta protagonista a livello nazionale, con quasi 80 milioni di euro in fase di investimento: tutti i cantieri che riguardano la Granda sono partiti, sia quelli relativi alla realizzazione di nuovi edifici scolastici, sia quelli afferenti all’edificazione di nuove palestre a servizio degli istituti che ne sono sprovvisti.

Il secondo argomento si riferiva invece alla scuola forestale di Ormea, una delle cinque scuole forestali in Italia, che è stata sottoposta all’attenzione del ministro per capire se fosse in previsione la predisposizione di risorse specifiche: il professor Valditara si è dichiarato disponibile ad approfondire il tema.

Infine i due amministratori della Granda hanno illustrato i progetti di partenariato pubblico privato che riguardano gli istituti “Denina-Pellico” di Saluzzo e i Licei “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì, sui quali il ministro si è dimostrato molto interessato, e intenzionato a informare della questione un consigliere del suo dicastero che segue proprio questo tipo di progettazione.

“Si è trattato certamente di un confronto positivo – affermano al riguardo il presidente Robaldo e il consigliere Sannazzaro – e per questo ringraziamo per la loro disponibilità il ministro, la sua segreteria e la dottoressa Simona Montesarchio, direttore generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, nonché il senatore Bergesio che ha fatto da tramite per organizzare l’incontro”.