A Mondovì il concerto spirituale del Coro Polifonico Monserrato nella chiesa di San Filippo Neri

Celebrazioni speciali a Mondovì per le solennità di San Filippo Neri.

Sabato 24 maggio, nella splendida cornice del Santuario Santissimo Nome di Maria, a Mondovì Breo il Coro Polifonico Monserrato eseguirà un concerto spirituale in occasione della solennità, curata dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri.

Nel corso della serata saranno proposti canti tratti dal repertorio sacro contemporaneo, con un’attenzione particolare ai temi della pace e della speranza ed alla figura della Madonna, nel mese a lei dedicato.

"In un’epoca di nuovi conflitti e crisi globali - spiega il maestro e direttore artistico Fabio Quaranta -, il linguaggio universale della musica deve ispirare gli animi a superare le difficoltà e le incertezze e, proprio come diceva San Filippo, a farci preferire il Paradiso. Il canto, infatti, può davvero veicolare non solo la gioia della fede, ma anche quei messaggi universali di giustizia e solidarietà, capaci di trascendere i confini geografici e culturali. Se questo è vero sempre, oggi acquista però un significato più profondo sia alla luce del periodo di grazia che stiamo vivendo in questo Anno Santo sia per la recente elezione di Papa Leone XIV, figlio di Sant’Agostino: non si deve forse a quest’ultimo santo la famosa citazione per cui chi bene canta, prega due volte?".

Il concerto, a ingresso libero, inizierà alle 21, voce solista sarà il soprano Milena Marchetti mentre all’organo accompagnerà Manuel Clemente.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 25 maggio con la celebrazione delle Sante messe alle 8 e alle 9:30. Alle 17:30 vespro solenne e alle 18 la messa solenne presieduta da sua Eminenza il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della CEI. A seguire ci sarà la cena sociale presso "La nuova Giacobba", maggiori informazione prenotazioni locandina.